17/11/2026 09:00

美股周一(16日)顯著下挫，人工智能相關股份沽壓加劇，拖累科技股主導的納指跌逾2%，標指及道指亦錄得跌幅。投資者憂慮英偉達(US.NVDA)管理層變動對AI產業前景的影響，並在公司公布季度業績前調整持倉，加上美國收緊先進晶片出口限制，防止中國企業透過第三國數據中心遠程使用受限的美國先進晶片，進一步打擊市場氣氛。

道指收市跌739.38點，或1.41%，報51608.17點；標指跌145.08點，或1.92%，報7416.59點；納指跌626.52點，或2.49%，報24509.76點。晶片股成為主要沽售對象，費城半導體指數跌5.3%。

市場靜候英偉達季度業績

科技股方面，英偉達股價受壓，下挫逾4%。公司預計於周二(17日)公布季度業績，市場將密切留意管理層對未來業務及AI需求的展望。

其他大型科技及AI相關股份亦普遍向下。Alphabet(US.GOOGL)、亞馬遜(US.AMZN)及Meta(US.META)股價跌幅介乎約2.4%至4.1%；英特爾(US.INTC)及美光科技(US.MU)股價跌逾7%。SpaceX(US.SPCX)跌1.3%，特斯拉(US.TSLA)跌2.7%。

市場亦關注AI初創企業Anthropic預計本周進行的首次公開招股(IPO)，其上市反應將成為觀察市場對AI投資熱情的重要指標。

國際油價方面，市場關注供應增加的風險。布蘭特期油跌3.6%，報每桶92.36美元；紐約期油跌3.4%，報每桶85.54美元。

現貨金價跌至逾一年低位

貴金屬方面，國際金價受壓。現貨金一度跌至每盎斯3832美元，創逾一年低位。現貨金報每盎斯3853美元，跌0.7%；紐約期金報3853美元，跌0.8%。

美元維持強勢，兌日圓於159水平徘徊

外匯市場方面，美元維持強勢。美匯指數升至103.52附近，日內升約0.1%，連升第五個交易日，並觸及2025年4月以來最高水平。美元兌日圓於159水平附近徘徊，報159.45，微跌0.1%。歐元兌美元繼續受壓，連跌第五個交易日，盤中曾低見1.1099美元，創2025年4月以來19個月新低。其後匯價於1.101美元附近徘徊，日內跌約0.2%。

撰文：經濟通國金組