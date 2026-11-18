18/11/2026 09:05

美股周二(17日)受科技股沽壓拖累，三大主要指數全線向下，道指收市挫848點，標指及納指亦同步下跌。市場憂慮人工智能相關股份估值偏高，加上美國進一步收緊對華先進晶片出口限制，令半導體及AI相關股份承壓，美股跌勢進一步擴大。

道指收市跌848.75點，或1.64%，報50759.42點；標指跌76.06點，或1.03%，報7340.53點；納指跌181.37點，或0.74%，報24328.38點。

大型科技股個別發展。SpaceX(US.SPCX)升3.2%，特斯拉(US.TSLA)升0.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.1%；英偉達(US.NVDA)跌0.4%，Meta(US.META)跌1.2%，蘋果(US.AAPL)跌0.3%，微軟(US.MSFT)跌2.3%，谷歌(US.GOOG)跌1.3%。

英偉達收入及盈利勝預期

英偉達在收市後公布2027財年第三季度業績，是前行政總裁黃仁勳離任後該公司首次公布季績。收入及經調整後盈利均勝市場預期，並對今季收入作出強勁預測，英偉達盤後股價現升逾4%。黃仁勳表示願意重掌英偉達，但董事會表明不打算讓黃仁勳重新擔任CEO。

美元兌日圓略為回落

外匯市場方面，美匯指數高位回吐，美匯指數早段曾升至103.78，日內報約103.51，跌約0.1%，但仍接近2025年4月以來高位。美元兌日圓回落，徘徊159.2水平，回落約0.1%，曾逼近160關口。歐元兌美元先跌後回穩，升約0.1%，報1.1006美元。

現貨金價跌，報每盎司3847美元

貴金屬方面，國際金價維持弱勢。現貨金報每盎司3847美元，跌0.2%；紐約期金則報每盎司3849美元，跌0.1%。美元維持高位及美國債息偏高，繼續限制金價表現。

國際油價窄幅上落。紐約期油跌0.1%，報每桶85.6美元；布蘭特期油升0.5%，報每桶92.94美元。市場關注中東局勢及油輪遇襲風險，供應憂慮為油價帶來支持。

撰文：經濟通國金組