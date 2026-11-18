18/11/2026 15:38

阿里巴巴(09988)將於本周四（19日）公布業績。綜合市場預測數據顯示，集團第二財季收入預測約2704.3億元（人民幣．下同），按年升9%；經調整純利料錄265.7億元，按年升157%。

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

市場預期，阿里第二財季業績預期強勁，綜合多間大行報告指出，集團雲業務增長加快、中國電商表現穩定，以及即時零售虧損顯著收窄，將推動集團整體表現向好。不過，建議投資者關注阿里雲收入增速是否突破50%；淘寶閃購虧損是否繼續收窄；資本開支未明顯超出市場預期，以觀察AI投入相關增長盈利轉換點前景是否清晰。

料第二財季經調整EBITA大增230%

中信里昂發表研究報告預計，阿里第二財季總收入按年增長8.9%至2700億元，經調整EBITA按年大增230%至297億元。其中，阿里雲業務表現將優於市場預期，其中預計人工智能（AI）雲與計算服務收入按年增長52%至605億元，經營利潤率達13%。受AI需求強勁帶動，AI模型即服務（MaaS）的年度經常性收入（ARR）已於8月突破200億元（約28億美元），並有望在年底超越300億元（約43億美元）的目標，其中超過一半來自通義千問（Qwen）模型，其餘來自第三方前沿模型。

資本開支料維持高水平，但自由現金流已按季改善

中國電商方面，儘管消費情緒疲弱，但淘寶天貓的客戶管理收入（CMR）撇除會計調整因素，預計按年微升1%，利潤表現更勝收入增長，得益於即時零售帶來的流量支持及補貼減少。即時零售虧損有望按季收窄至95億元，較6月止季度的虧損102億元改善。整體電商業務的經調整EBITA預計按年大增240%至376億元。

資本開支方面，受強勁雲需求及晶片供應改善帶動，預計9月止季度資本開支維持在500億至600億元的高水平，自由現金流仍為負數但已按季改善。該行亦預計，2026年資本開支按年大增75%至2200億元，以建設1.5吉瓦的計算能力，但2027年的資本開支增幅有望放緩。

CMR料升1%，即時零售虧損有望按季收窄

摩通發表研究報告指出，在電商業務方面，摩通預期截至9月季度的客戶管理收入（CMR）按年增長約1%，與上季相若，而淘寶天貓集團的營業利潤將按年持平，顯示競爭壓力邊際上有所放緩。快速商業（Quick Commerce）的虧損預計為92億元，遠低於一年前的350億元，顯示在未犧牲市場份額的情況下，正朝著減虧的可信路徑前進。

第三財季及以後展望為AI利潤交叉點與估值修復

展望12月止第三財季，中信里昂預計集團總收入按年增長約10%至3130億元，經調整EBITA按年增長58%至370億元，主要受惠於即時零售虧損進一步收窄及雲業務利潤增加，部分被AI實驗室虧損擴大所抵銷。阿里雲收入按年增長有望進一步加快至55%，經營利潤率達15%，經調整EBITA有望達約100億元，足以覆蓋AI實驗室的虧損。

摩通亦提到，雖然AI實驗室與應用部門在截至9月的季度仍錄得約100億元的虧損，但預計在12月季度，隨著雲業務收入按年增長超過50%，且營業利潤率持續改善，雲業務的盈利將足以覆蓋AI相關的支出。此「交叉點」被視為驗證AI投資回報率的首個硬指標，也是未來一至兩個季度市場關注的核心。該行預期阿里巴巴即將在12月季度迎來關鍵轉折點，其雲業務的營業利潤將首次超越AI模型與應用開發所產生的虧損，標誌著AI投資開始實現自我供資，不再單純依賴集團補貼。

2027年股價有望回升，但要關注雲業務增速

大行普遍認為，阿里雲業務將成為集團重要的利潤引擎，貢獻三年內超過三成、五年內超過五成的集團利潤。雖然今年股價可能持續受壓，但隨著盈利反彈及資本開支增幅放緩，2027年將迎來轉折點，股價有望回升。

不過，一旦雲業務增速低於預期、即時零售虧損仍高且資本開支繼續大幅上升，短期利潤壓力仍可能限制估值修復空間，可見市場關注的焦點並非單季利潤是否亮眼，而是阿里能否證明高額AI投入正在轉化為可持續的收入增長與盈利能力。

撰文：經濟通採訪組