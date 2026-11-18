18/11/2026 18:02

英偉達([us_stock]US.NVDA[/us_stock])掌舵人黃仁勳因桃色風波黯然下台，引發AI業界以至於市場驚詫，英偉達周二（17日）在黃仁勳缺席的情況下，公布了2027財年第三財季業績，受惠於AI投資仍然蓬勃，公司收入及經調整後盈利均勝市場預期，今季收入指引同樣強勁，為英偉達前景注入強心針。

財報顯示，英偉達季度收入達1158億美元，按年增長103%，高於市場預期約1092億美元；經調整每股盈利2.68美元，亦勝預期的2.47美元。其中，數據中心業務收入達1076億美元，佔總收入約93%；數據中心產品Vera Rubin錄得近200億美元收入，反映人工智能晶片需求依然強勁。公司預計第四季度收入約1300億美元，較市場預期的1252.5億美元高約3.8%，不過這項預測尚未計入中國數據中心晶片銷售。期內經調整毛利率為74.9%，公司預計下季降至71%至72%。

黃偉豪：季績足證英偉達仍具強議價能力

黃偉豪表示，這次英偉達的業績各項財務數據亮眼，營收首次破千億美元，數據中心營收、每股營收等各項數據均超出市場預期；同時，其新產品Vera Rubin在首次量產出貨季度便帶來200億美元的收入，新平台收入迅速增長，有望帶動英偉達業績持續向上。而且，英偉達在營收較去年同期翻倍的同時，能保持毛利率近75%，反映其目前具有較強的定價能力和盈利空間。

雖然英偉達將第四季的毛利率下調至71%至72%，不過黃偉豪認為該指引普遍符合市場預期，基於現時記憶體成本上升，市場早已將此因素納入計算之中。加上英偉達亦同時上調2028財年營收增長預期至75%，同時新增1500億美元股份回購授權，反映管理層對未來現金流、盈利能力及股東回報仍具信心，並在一定程度上緩解市場對AI需求見頂的憂慮。

黃仁勳辭職影響屬超長線

市場關注黃仁勳辭職對公司帶來的影響，黃偉豪認為，企業未有正式掌舵人固然對公司營運有一定影響，惟現時英偉達已經確定未來兩至三年的訂單，短期業績有較高確定性，即使管理層出現變動，對未來一至兩年的收入影響亦相對有限，缺少正式CEO與否對英偉達的影響目前屬於「超長線」的層面。黃偉豪又認為，黃仁勳事件在現階段仍屬個人層面問題，目前需觀察黃仁勳於12月1日在國會接受閉門質詢，方能確定有否涉及英偉達機密遭到洩露等屬公司、國家層面的問題。

此前有報道指，英偉達董事會擬新設委員會，負責監督公司國家安全政策、出口管制合規及全球貿易風險管理。

展望後市，黃偉豪認為近期可重點關注會否有客戶取消訂單，由於英偉達現時缺少長期掌舵人，市場對公司執行力、客戶關係及長期供應承諾的信心難免受影響。同時，對於英偉達此類AI相關企業而言，市場仍然最關注其投資報酬率(ROI)的表現，即AI產業的巨額資本開支，能否最終轉化為足夠的商業回報。

早前民主黨在中期選舉取得參眾兩院，而多位在州長選舉中勝出的民主黨候選人均表示反對大型AI數據中心擴建，市場擔憂未來相關AI基礎設施投資與審批收緊，影響AI設備後續需求，黃偉豪認為現時尚未有實質的政策落實，屬未能確定的政治因素，相關風險現時難以量化，仍須持續觀察。

英偉達具反彈潛力，留意172美元位置

英偉達近日股價持續走低，以10月初高位約243美元、現價約155美元計算，累計跌幅約36%。黃偉豪認為，英偉達股價近期仍受黃仁勳辭任事件影響而受壓，不過最新業績表現亮眼，同時上調2028財年營收增長指引至約75%，並新增1500億美元股份回購授權，上述因素已為股價提供一定的反彈基礎，短期可先留意172美元附近的阻力位；若股價能企穩並突破該水平，才有機會進一步修復早前跌幅。

撰文：經濟通市場組記者馬本德