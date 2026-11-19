19/11/2026 08:54

要聞盤點

1、美股周三（18日）個別發展，道指收市挫561點，標指連跌第五個交易日，納指則逆市上升。市場消化人工智能產業前景及科技股估值疑慮，同時關注英偉達(US.NVDA)最新業績表現，令科技股走勢反覆。道指收市跌561.25點，或1.11%，報50198.17點；標指跌16.9點，或0.23%，報7323.63點；納指升101.5點，或0.42%，報24429.88點。日經指數開報59234點，升210點。

2、美國聯儲局公布10月議息會議紀錄，釋出進一步收緊貨幣政策的鷹派訊號。紀錄顯示，幾乎所有與會官員均認為，若通脹及就業市場走勢符合預期，進一步加息將屬適當，部分官員更認為12月可能需要加息半厘，以加快壓抑通脹。美國聯儲局理事沃勒周三表示，若聯儲局未能明確釋放明年1月再度加息的訊號，應考慮於12月議息會議一次過加息50個點子。

3、中俄美元首今日將在深圳舉行三方峰會，俄烏戰爭、伊朗衝突、軍控等地緣政治議題料成討論焦點。習近平表示期待就中美關係、亞太合作及世界格局等重大問題深入交換意見，並推動兩國建設性戰略穩定關係向前發展。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京據悉當天也將舉行雙邊會晤，克里姆林宮稱希望進行實質性討論。

4、人工智能公司Anthropic預計於明日在納斯達克作首次公開招股(IPO)上市，股份代號為ANT，據報其獲近7倍超額認購，據報IPO發行價將定在每股83美元。

5、網絡安全研究機構Report URI公布調查，指全球有178家機構網站遭黑客利用優化平台Optimizely的漏洞，向其網站使用的第三方程式植入惡意代碼，企圖竊取信用卡資料、加密貨幣等，遭攻擊的機構包括滙控(00005)、CNN、BBC、IKEA等。據最新消息指，相關惡意代碼已全數清除，惟實際損失仍在調查當中。滙豐回應傳媒查詢時表示，未經授權的程式並沒有在其網站上運作。

6、據《路透》引述知情人士稱，美國政府考慮要求美國企業披露使用中國AI模型的情況，以降低對相關技術的依賴。

7、據外媒報道，字節跳動正就追加約5億美元採購微軟雲服務進行深入談判，主要用於通過微軟Azure雲使用OpenAI模型。

8、據《華爾街日報》引述知情人士報道，英偉達(US.NVDA)董事會聘請獵頭公司Heidrick & Struggles物色新任行政總裁，據報已接洽Arm(US.ARM)行政總裁哈斯，探討其接掌英偉達的可能性。哈斯曾任職英偉達，2013年加入Arm，並於2022年出任行政總裁。

9、美國民主黨眾議員要求盧特尼克此前掌管的Cantor Fitzgerald提交英偉達持倉及相關商業資料，以調查這位商務部長允許英偉達向Megaspeed出口晶片的決定是否涉及潛在利益衝突。

10、歐洲央行行長拉加德周三警告，人工智能相關股票估值仍然「非常進取」，即使市場近周已出現明顯回調，相關估值水平亦難以長期維持，預料市場最終將面臨調整。她指出，估值能否合理化，取決於企業未來盈利能否達到市場預期。



【焦點股】

騰訊(00700)

- 第三季純利按年升0.8%，經調整盈利跌6%至665億元人民幣

- 資本開支按年升5倍，連續第二個季度錄得負自由現金流

晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- Anthropic預計於明日在納斯達克上市，據報其獲近7倍超額認購，定價83美元

息口敏感股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)

- 美聯儲會議紀錄顯示幾乎所有官員認為須進一步加息

京東健康(06618)

- 昨日斥近3.5億元購買股票作股份獎勵計劃用途

小馬智行(02026)

- 第三季經調整虧損收窄至4854萬美元，收入升75%

國泰航空(00293)

- 10月載客量按年增4%，快運載客量按年增3%

高鑫零售(06808)

- 中期虧損擴至5億人幣營收跌一成，派中期息8.5港仙

中際旭創(03308)

- 董事長兼總裁劉聖提議集團不超過40億人幣回購A股

洛陽鉬業(03993)

- 昨首斥1億人民幣回購825萬A股，每股最高12.53元人幣

阿里健康(0241)

- 每手由2000股改500股，自12月9日起生效

中國智能健康(00348)

- 獲金鵬入股33%觸發溢價近10%全購，今早復牌



【油金報價】

紐約期油下跌3.2%，報83.26美元/桶

布蘭特期油下跌1.3%，報每桶91.95美元/桶

黃金現貨下跌0.33%，報3737.22美元/盎司

黃金期貨下跌3.2%，報3725.38美元/盎司