19/11/2026 18:44

美聯儲10月會議紀錄顯示，幾乎所有與會官員均認為，若通脹及就業市場走勢符合預期，進一步加息將屬適當，部分官員更認為12月可能需要加息半厘，以加快壓抑通脹。聯儲鷹聲嘹亮，加上騰訊(00700)業績未合乎市場期待，港股今早開盤先裂口低開245點，盤中快速跌穿兩萬三，午後聯想(00992)績後受壓，帶動港股進一步尋底，低見22772創今年6月以來新低，恒指全日收報22841，跌453點或1.9%。恒生中國企業指數收報7690，跌145點或1.9%。恒生科技指數收報3649，跌87點或2.3%。主板成交超過2295億元，今日北水連續第三個交易日淨流入，今日買入規模近40億元。

騰訊第三季純利636.12億元人民幣，按年升0.8%，勝預期；非國際財務報告準則純利665.19億元人民幣，跌5.7%，符預期；期內收入2073.36億元人民幣，升7.5%。不過，季內資本開支高達814.33億元人民幣，按季升54.3%，按年升5.3倍，拖累期內錄得負自由現金流691億元人民幣。騰訊績後全日急跌6.81%，報348.4元，跌穿350元支持位，創下自2024年8月以來新低。

受資本支出預期拖累，阿里(09988)業績難被期待，績前跌5.51%，報80.55元，險守80元關，盤中創2025年1月以來新低，阿里及騰訊兩股合力為港股貢獻接近200點跌幅。百度(09888)瀉4.91%，報66.75元，美團(03690)跌3.71%，報67.55元，小米(01810)跌3.84%，報28.52元，手(01024)績前挫4.16%，報23.04元。

聯想集團(00992)營收與經調整純利創新高，但季度帳面錄得6.4億美元淨虧損，主因是期內股價上升觸發與認股權證相關的衍生金融負債公允值虧損達19.06億美元。聯想績後一度暴跌超過13%至14.92元，市場反應過度後逐步回升，收市則跌5.52%，報16.25元。

京東健康(06618)3.5億元購回股票作獎勵計劃用途，股價仍跌7%，報32.42元。

金融股走軟，滙控(00005)跌1.99%，報133.3元，友邦(01299)跌1.69%，報75.55元，港交所(00388)跌1.28%，報370.8元，渣打(02888)挫2.74%，報213元。

晶片股繼續炒作國產替代，華虹(01347)升8.01%，報83.6元，中芯(00981)揚2.64%，報50.5元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組