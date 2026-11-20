20/11/2026 08:43

要聞盤點

1、美股周四（19日）顯著下挫，科技股沽壓加劇，道指急瀉逾1100點，失守50000點關口，標指及納指亦跌逾2%。市場憂慮人工智能企業估值過高，加上美國聯儲局釋出進一步收緊貨幣政策的訊號，投資者風險胃納轉弱。即使AI初創企業Anthropic(US.ANT)上市首日表現強勁，仍未能扭轉大市跌勢。道指收市大挫1101.11點，或2.19%，報49097.06點；標指跌147.8點，或2.02%，報7175.83點；納指急瀉550.69點，或2.25%，報23879.2點。日經指數開報57712點，跌1732點。

2、美國進一步收緊先進晶片出口管制，台積電(US.TSM)及三星電子據報暫停向部分中國客戶供應晶片，等待美國商務部批出出口許可，或令中國AI晶片及智能手機供應鏈面臨新一輪壓力。據報月之暗面終止通過印尼數據中心使用英偉達晶片的協議。

3、AI企業Anthropic正式在納斯達克掛牌。該股上市定價為每股83美元，開市報111.5美元，較招股價高出逾三成，盤中一度升穿115美元，其後升幅收窄，收市報97.17美元，仍較招股價上升17%。公司上市首日一度錄得約2萬億美元市值。

4、沽空機構Hunterbrook據報宣布沽空AMD(US.AMD)，相關消息引發市場對公司估值及業務前景的憂慮，觸發投資者沽貨，令股價顯著受壓，AMD股價一度暴跌11%。AMD否認存在任何不當行為，強調公司遵守美國出口管制法規。

5、馬斯克旗下SpaceX(US.SPCX)據報計劃於周四啟動至少320億美元的債務融資，作為其總額約400億美元人工智能晶片融資計劃的一部分。

6、美國勞工部公布，截至11月14日止當周，新領失業救濟人數升至20.3萬人，按周增加1000人，高於市場預期的19.8萬人；前值由原先數字上修至20.2萬人。

7、摩根大通最新預計，美國聯儲局將於未來三次議息會議連續加息，每次上調利率0.25厘，分別在今年12月、明年1月及3月進行，屆時聯邦基金利率目標區間將升至4.5厘至4.75厘。

8、美國收緊對華晶片管制後，英國AI算力服務商Nscale繼續向字節跳動提供英偉達GPU算力據悉將需要申請美國政府許可，其與字節跳動的交易面臨更嚴格審查。

9、中國財政部周四在香港發行20億美元主權債券，據悉定價較同期限美債零溢價。

【焦點股】

阿里巴巴(09988)

- 第二財季經調整純利199億人幣升92%，遜預期增長1.57倍。AI雲收入升53%

- 第二財季資本性支出增60%

快手(01024)

- 第三季盈轉虧蝕9.61億人幣，經調整利潤淨額跌84.2%至7.9億人幣

網易(09999)

- 第三季經調整淨利潤按年跌3.6%至91.6億人幣，派息每股0.117美元

信置(00083)

- 夥鷹君(00041)組合營中標市建局土瓜灣道項目，分持75%及25%合營資本承擔料59億元

紫金礦業(02899)

- 通過回購A股方案涉資不超過30億人幣，每股不超過35元人幣

濰柴動力(02338)

- 控股股東濰柴控股累斥近3億人幣，增持1262萬A股

贛鋒鋰業(01772)

- 通過回購A股方案涉資不超過4億人幣，每股上限57.47元人幣

拓璞數控(07688)

- 基石投資者禁售期昨屆滿，涉3266萬股H股

綠葉製藥(02186)

- 1類創新藥若欣林獲准治療廣泛性焦慮障礙，成第二項適應症

【油金報價】

紐約期油微跌，報83.21美元/桶

布蘭特期油無升跌，報每桶91.98美元/桶

黃金現貨下跌0.49%，報3607.37美元/盎司

黃金期貨下跌2.7%，報3625.47美元/盎司