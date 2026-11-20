20/11/2026 09:04

美股周四(19日)顯著下挫，科技股沽壓加劇，道指急瀉逾1100點，失守50000點關口，標指及納指亦跌逾2%。市場憂慮人工智能企業估值過高，加上美國聯儲局釋出進一步收緊貨幣政策的訊號，投資者風險胃納轉弱。即使AI初創企業Anthropic(US.ANT)上市首日表現強勁，仍未能扭轉大市跌勢。

道指收市大挫1101.11點，或2.19%，報49097.06點；標指跌147.8點，或2.02%，報7175.83點；納指急瀉550.69點，或2.25%，報23879.2點。

標指創2024年以來最長連跌紀錄

標指連跌第六個交易日，創2024年以來最長連跌紀錄，並較上月創下的歷史高位回落約8.2%。美股跌勢亦相當全面，標指成分股中逾九成股份下跌，反映沽壓已由部分AI及科技股份擴散至整體市場。

另一焦點是AI企業Anthropic正式在納斯達克掛牌。該股上市定價為每股83美元，開市報111.5美元，較招股價高出逾三成，盤中一度升穿115美元，其後升幅收窄，收市報97.17美元，仍較招股價上升17%。公司上市首日一度錄得約2萬億美元市值，成為市場焦點，但其強勢表現未能帶動其他科技股回升。

大型科技股普遍向下，AI板塊波動加劇。SpaceX(US.SPCX)跌3.5%，特斯拉(US.TSLA)跌2.4%，英偉達(US.NVDA)跌3.3%，Meta(US.META)跌3.3%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%，微軟(US.MSFT)跌1.8%，谷歌(US.GOOG)跌2.9%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.9%。

金價續跌，現貨金跌1.5%

貴金屬方面，國際金價受美元走強及市場對聯儲局進一步收緊貨幣政策的預期拖累。現貨金跌1.5%，報每盎司3669美元；紐約期金跌1.9%，報每盎司3670美元。

油價升，布蘭特期油升0.2%

國際油價方面，紐約期油升0.7%，報每桶82.96美元；布蘭特期油升0.2%，報每桶92.12美元。雖然中東局勢及霍爾木茲海峽航運受阻風險，仍為能源供應帶來不確定性，但市場對原油供應過剩的憂慮，限制油價表現。

美元兌日圓偏強，匯價逼近160

外匯市場方面，美元微升，美匯指數早段曾升至103.97，創2025年4月以來新高，其後報103.88，微升約0.1%。美元兌日圓偏強，日圓再度受壓，匯價逼近160心理關口。美元兌日圓報159.66，升0.2%。歐元兌美元維持偏弱，早前曾跌至1.0955，創2025年4月以來低位。其後匯價略為回穩，報1.0975，基本持平。

撰文：經濟通國金組