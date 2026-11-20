20/11/2026 17:09

阿里巴巴(09988)公布第二財季經調整盈利按年升92%至199億元人民幣，仍遜市場預期，收入則增10%至2715億元人民幣，其中公司增長引擎AI雲與算力服務收入升53%。另季度資本開支按年增60%至504.77億人民幣，自由現金流淨流出再增58%至344.72億人民幣，惟集團發表強勁指引，指明年起為AI投資高峰期，平頭哥出貨量將持續提升，有利集團現金流在2028年下半年轉正。阿里績後獲大行力撐，股價今日最多逆市升逾4%，終止此前十連跌弱勢，可否再吼？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

第二財季電商收入按年增2% AI雲收入增53%

阿里巴巴公布截至9月第二財季非公認會計準則淨利潤按年升92%至199.09億元人民幣，仍遠低於預期的281.74億元人民幣，而歸屬於普通股股東淨利潤645.35億元人民幣，增約2.07倍；收入按年增10%至2715.19億元人民幣，略勝預期的2705.34億元人民幣。按業務分部計，當中來自阿里巴巴電商集團的收入按年升2%至1972.37億元人民幣，AI雲與算力服務收入升53%至609.73億元人民幣；集團首席執行官吳泳銘表示，阿里雲外部經常性收入增速提升至67%，帶動整體雲收入加速增長，盈利能力顯著改善。

集團期內經營利潤291.16億元人民幣，按年增長4.43倍，主因經調整EBITA增長2.6倍，至326.36億元人民幣，因淘寶閃購和雲業務經營業績改善，以及多項業務運營效率的提升，部分被集團對科技投入的增加所抵銷。

第二財季資本性支出增60% 自由現金流淨流出增58%

集團第二財季資本性支出504.77億元人民幣，按年增長60%，自由現金流淨流出按年增58%至344.72億人民幣。首席財務官徐宏表示，第二財季憑藉對AI+雲增長、雲分部收入增長持續提速，驅動EBITA利潤率升至14.5%。電商分部EBITA顯著增長，集團會繼續審慎根據市場情況投入AI建設，注重提升資本回報率，並致力於盡早實現自由現金流轉正。

另集團中期經調整純利406.24億元人民幣，按年下降7%，歸屬於普通股股東的淨利潤750.72億元人民幣，增長17%，收入5404.72億元人民幣，增長9%。AI雲與算力服務收入增長49%。外部客戶收入增長56%，主要歸因於外部客戶經常性收入增長54%，經營利潤442.77億元人民幣、增長10%，經調整EBITA增長25%，至599.65億元人民幣。

料2028年下半年現金流轉正 明財年雲業務收入略減速

吳泳銘表示，隨著平頭哥算力供應量及規模的放量，集團目標於2028年下半年，實現自由現金流轉正，而2027年和2028年的上半年則為阿里最大的投資周期，但整體對於長期現金流轉正的規劃仍保持信心。他指，會於國產算力及相關的供應鏈上，投入更積極及推進計劃，但目前仍於初步評估中。被問及美國商務部芯片法案影響時，他回應指，隨著圍繞平頭哥及其供應鏈持續推進，阿里先前提到於2030年雲外部收入1000億美元，以及利潤率20%的目標仍有很強的可見性，又預計下個財年雲業務收入，增長範圍區間為30%至45%，並於2028年恢復50%高速增長。

吳泳銘估計，於2027年首季自身平頭哥國產芯片，可用作支持大規模超大模型的訓練，新一代「真武V900」芯片料明年首季度量產，「真武V900」的計算能力將提升至M890的3倍。另「真武V900」的超節點集群，將會在2027年二季度規模化上市。

（AP圖片）

摩通：阿里雲業績正覆蓋AI虧損 維持目標價195元

摩通發表研究報告指，阿里第二財季業績顯示AI建設正轉化為盈利，預期股價上升。集團雲業務外部經常性收入增幅遠高於投資者預期；雲EBITA約覆蓋AI實驗室及應用虧損的84%，令合併虧損明顯收窄，同時資本開支由6月高峰降至505億元人民幣。預期市場將上調集團雲業務預測，而集團則修訂2028財年雲業務預測。該行建議投資者關注包括雲業務外部經常性收入增長動力及可持續性，較低資本開支反映紀律抑或芯片供應，合併AI盈利是否於截至12月底財季出現，以及AI建設還需多少外部融資，維持「增持」評級及目標價195元不變。

美銀則指，阿里第二財季收入符合市場預期，經調整EBITA高於市場預期。業績在投資憧憬兩大支柱均令人鼓舞，分別為AI或雲變現加速、電商盈利能力改善。未來投資者關注焦點將集中在美國監管政策變化對阿里雲增長與利潤前景的影響、資本開支計劃與海外運算能力部署、平頭哥業務分拆進展，以及消費者支出與商業模式變現的持續動能，維持「買入」評級，目標價175元。

摩根士丹利稱，阿里第二季外部雲及經調整EBITA均勝預期，強化該行投資憧憬，整體財務業績較市場預測有顯著上升空間，並預計未來12個月市場每股盈利預測將溫和上調。期內阿里總收入、客戶管理收入(CMR)符合預期。雲業務方面，外部雲收入表現勝預期，雲業務利潤率高於該行預期。盈利能力方面，集團經調整EBITA高於該行及市場預期，其中電商業務EBITA高於該行預期；AI實驗室及應用EBITA虧損收窄，亦符合該行預期，維持「增持」評級，美股目標價180美元。

花旗：修訂雲業務指引不改顯務實回應算力出口限制 惟降目標價至159元

花旗表示，阿里修訂雲業務預期，是務實回應算力出口限制演變，而非改變長期AI雄心。雖然集團將2028財年雲收入增長指引降至按年30%至45%，惟管理層預期2029財年隨自研平頭哥芯片產能規模化而重新加速。而且，集團重申2030、31財年外部雲收入1000億美元及雲利潤率逾20%的目標，顯示儘管近月面對政策逆向因素，長期需求機會仍然完好。此外，集團管理層重申2028年下半年自由現金流轉正，並維持2027財年模型即服務(MaaS)年化經常性收入300億元人民幣目標，強調模型與應用程式整合，將成為推動AI變現及定價能力的關鍵動力。

花旗稱，雖然政策變化為產能擴張帶來更大不確定性，但阿里憑藉自研芯片的AI技術架構，在應對不確定性方面處於相對有利位置，維持「買入」評級，予其港股及美股目標價159港元及160美元，此前為192港元及193美元，減幅均為17%，以反映市場整體估值下調的趨勢。

遭股東起訴涉嫌欺詐吳泳銘亦列被告 被指隱瞞與黃樂關聯

另值得留意，阿里在美國紐約遭股東起訴，指控其隱瞞與新加坡雲端運算公司Megaspeed前高管黃樂的關係，涉嫌欺詐股東，吳泳銘也是被告之一。在曼哈頓聯邦法院提交的擬議集體訴訟中，阿里被指控在2024年、2025年和2026年的年度報告中，明知且嚴重低估實際或涉嫌違反出口管制規定可能損害業務的風險，從而推高了股價。

股東指，阿里與Megaspeed存在關聯，亦提及黃樂與英偉達(US.NVDA)前行政總裁黃仁勳的關係。Megaspeed被懷疑協助中國獲取英偉達先進AI晶片。黃樂被指疑似為中國間諜，為黃仁勳的婚外情對象，是導致黃仁勳辭職的原因之一。

麥嘉嘉：業績不太差惟受制消費業務未完全復甦 短線或反彈到86至90元

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，阿里勝在有管理層給予前瞻指引，及對未來現金流轉正的憧憬，而今日股價反彈部分由於之前超跌較多，且業績不算太差。其AI需求已可成功轉化為實際商業收入及盈利，電商亦受即時零售減虧及效率提升帶動，不過第二財季中國電商收入仍要跌5%，可見其核心消費業務未完全復甦，這會是股價反彈的限制點，只可說投資者取態較審慎偏正面，中期估值提升取決於雲業務的增長持續性、電商的盈利修復，以及資本開支最終可否帶來合理回報。

另麥嘉嘉提醒，投資者要留意一個額外因素，就是今日收市後科技指數會迎來擴容，即恒生科指成分股會由30隻擴至50隻，生效日期為12月7日，今次改革本為擴闊AI及機械人主題，新增成分股會有些被動資金需求，原有成分股可能會因權重的重新分配而出現資金流變化，阿里在恒生科指的權重可能也會被調低，一些被動型基金要跟隨沽一沽阿里，可能會壓制其反彈力度。

至於阿里股價是否已見底，麥嘉嘉稱，暫時希望80元已見底，但美匯及美債息都高企，會壓住其估值，可先看能否守住80元，若失守可能下試去年初低位約74元。如果作為中期投資者，或可多等一個季度才考慮吸納，因現在才是第一季度開始見到業績驗證，就算想買也要分段，始終大市氣氛積弱，又有科指擴容被動資金影響，可能要稍作消化。惟阿里短線可能有些技術性反彈，若市況不太差，或可反彈些少，補回之前一些裂口位，暫可先看86至90元，下方則未必齊頭跌至80元，或可先看能否守住約78元，但若跌至約74元就要較謹慎。

阿里今日升3.48%收報83.35元，成交121.88億元。其他科技股普遍下跌，騰訊(00700)跌1.26%報344元，百度(09888)跌4.05%報64.05元，京東(09618)跌0.66%報97.95元，美團(03690)跌1.55%報66.5元，快手(01024)跌11.37%報20.42元，網易(09999)跌17.6%報154元，小米(01810)跌3.09%報27.64元，嗶哩嗶哩(09626)跌4.12%報86.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此





[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/uiCA51UL1c8?si=zjMHmbkNLGKaW-N1[/youtube]



其他阿里相關新聞：

大行報告 | 阿里、網易、快手績後追揸沽，一click就知道

【阿里業績】阿里季績苦中帶甜，暗湧猶存料80元非鐵底

《外資精點》富瑞下調阿里ADR目標價16%，評級維持「買入」

《外資精點》美銀維持阿里「買入」評級，指AI或雲變現加速及電商盈利能力改善

《異動股》阿里升近4%，第二財季雲業務收入按年升53%大行看法正面

【ＡＩ泡沫】阿里遭股東起訴涉嫌欺詐，指隱暪與黃樂關聯，吳泳銘亦被列為被告

《外資精點》摩通指阿里雲業績正覆蓋AI虧損，維持目標價195元

《外資精點》花旗削阿里目標價17%至159元，修訂雲業務指引不改長期AI策略

《外資精點》大摩維持阿里「增持」評級，第二財季外部雲及經調整EBITA表現均勝預期

《異動股》阿里高開1%，上季獲利遜預期，但雲收入強勁兼憧憬平頭哥出貨增

螞蟻集團第二財季純利推算按年增長27%，傳旗下多項業務正尋求外部融資

阿里預計2028年下半年現金流轉正，2030年雲外部收入1000億美元目標不變

【阿里業績】阿里巴巴(09988)第二財季經調整純利199億人幣升92%，AI雲收入升53%



