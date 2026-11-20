環球股市震盪恒指跌至年半低，全周蒸發1226點，網易急瀉阿里逆市升
環球股市震盪，隔夜美股急挫，三大指數齊收跌逾2%，道指瀉逾千點，失守五萬大關。承接美股弱勢，亞洲股市全線挫。日韓股市收市齊挫半成，台股瀉6%，滬指跌1%，深成指跌3%。恒指低開逾300點後，走勢持續向下，盤中最多跌逾500點，指數見年半低。恒指全日收報22410，跌430點或1.9%，主板成交近2703億元。恒生中國企業指數收報7554，跌135點或1.8%。恒生科技指數收報3511，跌138點或3.8%。北水今天錄得淨流入118億元。
全周計，恒指累跌1226點，以點數計為今年內第二大單周跌幅。
阿里巴巴(09988)第二財季經調整純利199億人幣升92%，遜預期增長1.57倍。不過，AI雲收入升53%，大行對阿里雲前景看好，阿里逆市收升3.5%，報83.35元；為最大升幅藍籌。
網易(09999)第三季經調整淨利潤按年跌3.6%至91.6億人幣，網易跌17.6%，報154元；為最大跌幅藍籌。
快手(01024)第三季盈轉虧蝕9.61億人幣，經調整利潤淨額跌84.2%至7.9億人幣；快手收跌11.4%，報20.42元，為第二大跌幅藍籌。
生科股亦是跌市重災區，生科指數收挫5%，跑輸大市，30隻成份股僅2股逆市升。藥明生物(02269)跌6.6%，報40.96元；信達生物(01801)跌6.3%，報80.1元；翰森製藥(03692)跌5.2%，報30.74元；百濟神州(06160)跌4.9%，報230.8元；中國生物製藥(01177)跌4.8%，報5.105元；石藥集團(01093)跌4.6%，報7.92元。
環球金融市場震盪，跨過金融股受壓，滙控(00005)跌3.1%，報129.2元；渣打(02888)跌4.7%，報203元；友邦(01299)跌1.8%，報74.2元。
沽空機構Hunterbrook沽空AMD(US.AMD)，觸發投資者沽貨，AMD股價一度暴跌11%，費城半導體指數跌2.41%，港股相關股受拖累，華虹(01347)跌10.2%，報75.1元；中芯(00981)跌2.7%，報49.12元；兆易創新(03986)跌8.6%，報233.8元；瀾起科技(06809)跌9.1%，報138.2元；天數智芯(09903)跌12.4%，報52.2元；壁仞科技(06082)跌9.6%，報19.42元。
Anthropic首掛先升後回順，惟港股兩大模型跌勢未止，MiniMax(00100)跌10.8%，報102.4元；股價創新低，並一度失守紅底；智譜(02513)跌7.2%，報334元。
現貨金價今早失守每盎斯3600美元，逼近3500美元。靈寶黃金(03330)跌6.9%，報12.18元；赤峰黃金(06693)跌5.8%，報26.82元；紫金黃金國際(02259)跌2.6%，報100.9元；老鋪黃金(06181)跌4.5%，報254元；紫金(02899)跌1.3%，報23.06元。
恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里及華虹；騰訊收報344元，跌4.4元或1.3%，成交140.9億元；阿里成交121.88億元；華虹成交67.44億元。
撰文：經濟通市場組