23/11/2026 16:51

首隻追蹤離岸人民幣債券的交易所買賣基金（ETF）首日掛牌。財經事務及庫務局局長許正宇表示，人民幣國際化不只在於支付結算，更在於讓人民幣成為具有國際吸引力的投資和資產配置貨幣。

他表示，首隻離岸人民幣債券ETF上市，能為投資者提供高效便捷的參與工具，不但滿足國際投資者日益增長的多元配置需求，更緊密配合特區政府壯大離岸人民幣資金池及持續豐富人民幣投資產品的策略目標，同時連接人民幣債券的融資與國際投資者配置需求。

香港處理全球約75%離岸人民幣支付款項

許正宇指出，目前香港處理全球約75%的離岸人民幣支付款項，人民幣存款餘額約1.3萬元億人民幣。國家財政部連續18年在香港發行人民幣國債，特區政府亦定期發行不同年期的人民幣債券，為人民幣債券產品提供堅實基礎。

人民幣業務資金安排總額度增至五千億人幣

他提及，特區政府聯同金融監管機構會持續提高離岸人民幣流動性，並豐富人民幣產品，例如金管局人民幣業務資金安排總額度已增至5000億元人民幣。港交所(00388)今年亦推出5年期中國國債期貨，並推出離岸人民幣債券指數，樂見業界續發揮專業優勢，推出更多切合市場需要的人民幣產品。

黃天祐：實現「從零到一」突破，強化市場價格訊號

由華夏基金（香港）發行並設港元、美元及人民幣三櫃台買賣。證監會主席黃天祐出席上市儀式時形容，今次上市實現了離岸人民幣債券ETF「從零到一」的突破，為離岸人民幣固定收益市場打開更多可能性，並指香港的定位不只是人民幣資金流動樞紐，更須成為全球離岸人民幣定價、配置及風險管理的首選平台。

黃天祐在致辭中表示，期待未來有更多資產管理機構繼續挖掘離岸人民幣債券的投資機會，為投資者提供更多元化選擇。他指出，產品更多元才能吸引更多投資者參與，從而形成更活躍的價格和收益率，充分反映市場風險與價值判斷；這種價格信號作用不僅限於二級市場，亦能為一級市場的融資定價提供參考，讓企業融資成本更能反映其風險及資金運用效率，促使企業改善經營並提升競爭力。他強調，成熟的資本市場不只是吸引基金匯聚，更要讓價格信號有效傳遞，發揮資本約束作用並引導資金流向具長遠價值的領域，這正是香港深化離岸人民幣市場的重要意義。

撰文：經濟通採訪組