24/11/2026 08:50

要聞盤點

1、美股三大指數周一（23日）全線大幅反彈，科技股及人工智能相關股份成為升市火車頭。英偉達(US.NVDA)董事會宣布重新起用聯合創辦人黃仁勳出任行政總裁，消息刺激市場投資情緒回暖，英偉達股價急升31.5%。道指收市升1447.98點，或3.01%，報49595.31點；標指升326.78點，或4.73%，報7237.17點；納指升1471.82點，或6.51%，報24089.56點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報57852.5點，低開28點。

2、英偉達(US.NVDA)周一公布，董事會已一致通過決議，即日起恢復黃仁勳出任總裁兼行政總裁及董事職務。黃仁勳回歸推動股價大漲31%，創下2003年以來最大單日漲幅，市值創紀錄地一日間增加近萬億美元。

3、美國眾議院民主黨領袖、候任議長傑弗里斯周一表示，國會將就英偉達的商業不當行為展開迅速、全面調查，並調查商務部長盧特尼克及商務部涉嫌濫權問題。

4、黃仁勳12月3日將在參議院銀行委員會公開作證，聽證會將重點審查美國出口管制執行情況。美國商務部已將Megaspeed列入貿易黑名單，禁止其購買先進AI晶片。

5、紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，美國通脹仍處於過高水平，聯儲局仍需採取行動，確保通脹及時及持續回落至2%的政策目標。

6、11月美國綜合PMI初值降至54.6，較10月終值55.9下滑，創四個月低點，顯示當地企業活動擴張速度放緩，外媒分析，美國經濟景氣度受物價高企、運輸延誤及產能受限等因素困擾，製造商與服務業供應商營運明顯承壓。

7、美國總統特朗普預期中國將採購250架波音(US.BA)飛機，惟目前尚未明確相關訂單是否已經正式敲定；此外，特朗普亦預告即將公布一項涉及大豆採購的「難以置信」貿易協議，但暫未披露具體買家身份。

8、新加坡金融管理局宣布，將與中國人民銀行深化金融合作，共同完善由雙方雙邊本幣互換協議支持的人民幣流動性便利機制，進一步促進兩地跨境貿易及投資資金往來。

9、本港積金局公布《強制性公積金計劃統計摘要》，當中顯示今年第三季以永久離開香港為理由，提早提取強積金的申索數目6300宗，按季增21.2%，按年減少8.7%，涉及金額15.34億元，按季大增27.5%，按年則減少7.6%。