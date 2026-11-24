24/11/2026 09:06

美股三大指數周一(23日)全線大幅反彈，科技股及人工智能相關股份成為升市火車頭。英偉達(US.NVDA)董事會宣布重新起用聯合創辦人黃仁勳出任行政總裁(CEO)，消息重振市場對AI產業前景的期望，英偉達股價急升31.5%。

道指收市升1447.98點，或3.01%，報49595.31點；標指升326.78點，或4.73%，報7237.17點；納指升1471.82點，或6.51%，報24089.56點。

晶片股上揚，SK海力士大升20%

黃仁勳11月12日因婚外情風波而辭任行政總裁，董事會周一公布，一致通過即日起恢復黃仁勳出任總裁兼行政總裁及董事職務。美國總統特朗普公開表示支持，消息大大重振市場對AI產業的期望，成為科技股升市的重要推動力。SK海力士(US.SKHY)ADR大升20%，SanDisk(US.SNDK)升10.7%，美光(US.MU)亦升19%。

大型科技股造好，特斯拉升11.5%

其他大型科技股亦普遍造好。特斯拉(US.TSLA)升11.5%，Meta(US.META)升6.6%，谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)升6.3%，亞馬遜(US.AMZN)升3.5%，蘋果(US.AAPL)升1.9%，微軟(US.MSFT)升1.7%。SpaceX(US.SPCX)則升4.4%。Anthropic(US.ANT)則逆市跌1.4%。

金價大幅反彈，現貨金升近3%

貴金屬方面，現貨金周一大幅反彈，升幅近3%，報每盎司3640美元，紐約期金亦升約3.6%，報每盎司3644美元，主要受投資者趁低吸納及美元走勢轉弱帶動，金價從逾一年低位回升。

油價略跌，布蘭特期油跌3.5%

國際油價方面，原油期貨周一受金融市場波動及需求前景憂慮影響而下跌。紐約期油跌3.9%，報每桶80.13美元；布蘭特期油跌3.5%，報每桶89.24美元。

美元兌日圓一度升穿159關口

外匯市場方面，美元周一走勢反覆，美匯指數早段曾回落，其後收復部分失地，整體仍徘徊於19個月高位附近，報約104.33，日內升0.4%。美元兌日圓偏強，一度升穿159關口，日內報158.95，升0.2%。歐元兌美元受壓，一度跌穿1.09美元關口，低見約1.088美元，日內報1.0902，跌0.5%。

撰文：經濟通國金組