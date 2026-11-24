24/11/2026 10:11

阿里(09988)開市升4.27%，報86.6元，該股成交約332.6萬股，涉資2.87億元。

英偉達(US.NVDA)周一(23日)公布，董事會一致通過即日起恢復黃仁勳出任總裁兼行政總裁(CEO)及董事職務，推翻早前拒絕其回歸的決定。董事會在決策過程中曾聽取美國政府高層意見，認為黃仁勳復任不構成國家安全風險；美國總統特朗普亦承認曾說服董事會讓黃仁勳復職。

英偉達董事會表示，經多輪討論及會面後，對黃仁勳的坦誠程度及領導能力表示肯定，認為其復任符合股東及公司各方利益。

英偉達同時表示，將繼續由獨立董事組成的委員會調查涉及黃仁勳的外國情報活動事件，並成立國家安全及出口管制委員會，加強相關監督。此外，公司將增設首席合規官職位，並繼續配合政府調查。

科網股集體高開；騰訊(00700)升2.33%報352元，百度(09888)升1.65%報64.6元，京東(09618)升1.87%報98.4元，小米(01810)無升跌報27.52元，快手(01024)升3.08%報20.72元。

撰文：經濟通市場組