27/11/2026 08:52

要聞盤點

1、美國周四（26日）為感恩節，美股全日休市，周五（27日）亦將提早收盤。日經指數開報57779點，升280點。中國金龍指數開報5423點，升97點。

2、科威特稱伊朗無人機襲擊其重要設施，造成兩名意大利平民喪生。伊朗外長堅決否認德黑蘭參與此事，並提議就此展開聯合調查。另外，沙特位於吉贊的一座日產能40萬桶的煉油廠遭胡塞武裝襲擊，部分運營暫停。

3、歐盟領導人同意推舉前西班牙央行行長德科斯接替將提前卸任的拉加德，成為新一任歐洲央行總裁，預計將於3月18日主持首次貨幣政策會議。

4、歐洲央行10月會議紀要顯示，官員們認為隨著通脹前景惡化，未來可能需要進一步收緊貨幣政策。部分官員甚至擔心，消費者價格漲幅要到2028年之後才能回到2%的目標水平。

5、美國總統特朗普在社交媒體發文，以美國第三季度GDP大幅上修為由，指責行政當局在中期選舉前蓄意低報經濟增長率，暗示其意圖為影響中期選舉結果，要求立刻展開調查。

6、據內媒報道，就早前人民銀行等金融監管部門明確將股票回購增持再貸款政策，農業銀行、建設銀行等中國四大商業銀行落實與上市公司簽訂協議，將提供超過6000億元人民幣貸款，用於股票回購和增持。

7、華為將披露新一代AI內存晶片細節，據指該晶片的數據引腳密度是韓國競爭對手當前量產產品的兩倍，性能有望超越三星和SK海力士產品。

8、中國政府擬要求人工智能企業不得生成危害國家安全的內容，不得有悖於主流價值導向的內容，並不得侵害他人隱私、商業秘密和著作權的合法權益。

9、政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升65.6%和56.2%。

10、「袁記雲餃」母企袁記食品(03364)今日至下周三（2日）招股，每股作價介乎23元至28元，集資最多約4.57億元，每手100股，入場費2828.24元。公司預計於12月7日掛牌，聯席保薦人為華泰國際及廣發證券，基石投資者包括佛山市順德區國資委旗下企業。

11、電子功能增強材料公司貝斯特材(03707)今日至下周三招股，每股作價介乎6元至7元，集資最多2.8億元，每手500股，入場費3535.3元。公司預期下周五（4日）掛牌，獨家保薦人為國泰君安國際，無引入基石投資者。

【焦點股】

中資券商股：國泰海通(02611)、中信證券(06030)、中信建投(06066)

- 內地四大行與上市公司簽訂協議，提供逾6000億人幣回購增持貸款

AI大模型概念：智譜(02513)、MiniMax(00100)、阿里巴巴(09988)

- 據報智譜或推遲旗艦模型發布至2027年，月之暗面擬延長發布間隔至一年

中國神華(01088)

- 擬折讓約7.7%配發一成七新H股，淨籌67.3億元還債

存儲晶片股：兆易創新(03986)

- 據報華為擬披露新款HBM晶片細節，性能或超越三星及SK海力士

國產晶片股：中芯國際(00981)、華虹 (01347)、ASMPT(00522)

- 荷蘭政府稱將抵制美國進一步限制ASML對華銷售的計劃

汽車股：比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車-W(02015)

- 受混動車需求帶動，10月中國車企歐洲銷量增逾一倍創單月次高

三桶油：中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石油化工股份(00386)

- OPEC+據悉考慮周日會議上，將當前產量配額延續至明年1月

- 沙特吉贊煉油廠遭胡塞武裝襲擊致部分作業暫停

六福集團(00590)

- 中期溢利按年升15%至逾7億元，派發中期息每股55仙

晉景新能(01783)

- 中期純利5804萬元按年升2.8倍不派息，收益大增逾3倍

天齊鋰業(09696)

- 擬斥不超8億人民幣回購A股，上限每股53.08元人民幣

現代中藥集團(01643)

- 主席孫新磊折讓48%售逾1.4億股套3125萬元，今早復牌



【油金報價】

紐約期油上漲0.14%，報85.04美元/桶

布蘭特期油上漲1.18%，報91.71美元/桶

黃金現貨上漲0.08%，報3,570.26美元/盎司

黃金期貨上漲0.10%，報3,569.70美元/盎司