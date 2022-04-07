當姜濤穿上Yohji Yamamoto：展現「別理我」的叛逆味道，輕鬆做自己！

從《孤獨病》開始真正留意姜濤，觀察他的一言一行與音樂，以至「姜糖」各樣應援活動，訊息含量極高。改朝換代，後浪掩至，大眾喜歡偶像的標準緊隨時代轉變，連偶像自己，也愈來愈傾向卸下包袱，在成功、運氣及天賦以外，做回最輕鬆的自己。

姜B性格率真，敢於面對抨擊，不吝剖白內心，喜怒憂戚每每形於色，對自己作品認真，但又不怕告訴大家，他懂得放負放假打波放鬆，甚至預告退休，這一分鐘隨性，下一分鐘在台上繼續努力鑽研歌舞、MV，讓大家繼續解讀他的內心世界。

更重要是，他關注與姜糖互動，和關心社會弱小，做個真正偶像擔當。這種精神，值得刻下這個城市好好珍藏，也讓《一個姜糖心理醫生的告白》作者苗延琼醫生（Dr. May Miao），分享她內心孤單怪茄自我形像低落的成長體驗，及如何根治clients複雜性創傷後壓力後遺症（complex post traumatic stress disorder）的種種，並連結到她被姜B的啟發。情緒病是我另一個身份（counsellor）關注的議題，要明白client，往往要明白我們正一起生活在甚麼環境裏，是共鳴，也是共業。

最近數月見姜B，有幾次出席活動也是穿戴Yohji Yamamoto，例如身穿 2021秋冬系列雙層西裝外套出席《新城勁爆頒獎禮2021》及身穿2009年春夏系列復刻版Born to Kill拼貼西裝外套於《全民造星IV》總決賽舞台上表演，就莫名的感到匹配，自80年代軟硬天師「川保久鈴大戰山本耀司」以來，可以說，沒幾個香港藝人能夠穿出這種「別理我」的叛逆味道來。問明公關，他不是品牌代言人，這更好，說明他的氣質或者跟山本耀司相近。黑人問號？一言難盡，姑且試說明之。

Yohji Yamamoto在其自述紀錄片《The Dressmaker》裏回到小時候母親改衣店（現已變成歌舞伎町），憶起童年常見一個化妝醜劣、踏著高跟鞋的老妓，說從此對穿高跟鞋的女人深痛惡絕。那是一種對偽裝的悲憤。年前遊東京時路經這間昔日的「改衣店」，拍下剛巧也披了Yohji的好友，然後，又路過在南青山的店，穿穿試試，感受他化繁為簡的剪裁技巧。

有人對有些人動輒視去日本如返鄉下不以為然，這個不在此文討論範圍。我在意的是反思，與取長補短，例如多年前在京都伊勢丹的Yohji Yamamoto入貨，sales哥哥提供貼心配搭意見，言語不通仍熱心幫忙穿戴，讓我明白they really know their brand well，不在乎你買不買，只在乎maximise我跟布料、剪裁的溝通契合，此後還定時定候寄來postcard問好，此等服務及心思在香港卻難再遇。當然，位於香港K11 Musea的店也有其獨特的visual merchandising風格，每次造訪也有驚喜。

素來喜歡 Yohji Yamamoto 強烈的黑，黑色是他的基本顏色，不需要任何顏色的輔助，剪裁才是唯一的基本元素，且看他對黑色的闡釋——黑色謙卑，同時張狂、慵懶、便捷，卻充滿神秘。總之，黑色告訴你：「我不打擾你，也請別煩我。」但2022春夏男裝以報紙文章拼貼為主的系列，透過寫實的大眾媒體，喚起各式新聞關注，探討凝視及被凝視的公民角色。

去過米蘭、巴黎時裝展，訪問過不少品牌設計師，有感fashion是身外物，但當中承載的意涵，幫助我們這些穿戴者make a statement，把當下剪裁成一種有限的表達形式，變為型格服裝。

我們從寫實大眾媒體，到活在網絡世界，虛實交錯，容易迷惑、迷失。適時適度找回自己，找到適合自己的位置，回溯從前，更專注當下，奮起抗壓，展望將來，把自己締造成瑰寶，許是當前之務。