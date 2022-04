當姜濤穿上Yohji Yamamoto：展現「別理我」的叛逆味道，輕鬆做自己！

有人對有些人動輒視去日本如返鄉下不以為然,這個不在此文討論範圍。我在意的是反思,與取長補短,例如多年前在京都伊勢丹的Yohji Yamamoto入貨,sales哥哥提供貼心配搭意見,言語不通仍熱心幫忙穿戴,讓我明白they really know their brand well,不在乎你買不買,只在乎maximise我跟布料、剪裁的溝通契合,此後還定時定候寄來postcard問好,此等服務及心思在香港卻難再遇。當然,位於香港K11 Musea的店也有其獨特的visual merchandising風格,每次造訪也有驚喜。

