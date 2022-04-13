獨酌時刻：從Bowmore到Macallan，威士忌語言嗒落有味

疫情下難免需要獨酌，我每每多選威士忌，讓自己完全投入一人之境的狀態裏，悠然自得，暫且把酒逢知己千杯少概念擱下，有沒有知己也好，也要好好細味自處的餘韻，在哪裏微醺都可以，就算本來欲物色一個whiskey flask，找了一會又覺得沒有迫切需要，還是摸杯底看那個琥珀色最稱心。

說起威士忌，不同人對Angel’s Share自有不同想像與解讀，乃至波本桶跟雪莉桶的喜好與爭論，當身邊人以為我志在買醉之際，說穿了，酒意在言外，倒進杯裏，我就想起村上春樹在《如果我們的語言是威士忌》寫——有些東西可以靠歲月獲得，有些東西卻會隨歲月而消失。有隨蒸發增加的東西，也有隨著減少的東西。只不過是個性不同而已。

現在我們身邊總不乏酒友和開店賣酒的朋友，選擇與情報天天都多，比自2008年調低酒稅後更多，有時候未免花多眼亂。那些年在另一份報紙專欄跑酒聞，接觸多了，但愛蘇格蘭威士忌始終多於日本與其他產地，常飲還是選Bowmore，多年前一見鍾情，沒辦法，就算後來遊訪蘇格蘭威士忌博物館，認識了Oban、Bunnahabhain等，仍矢志不移。

Bowmore酒廠位處蘇格蘭西面Islay艾雷島上，充滿海潮氣息，也因島上約有1/4土地被泥煤覆蓋 ，酒廠生產的威士忌也充滿著泥煤，但不同Ardbeg、Bruichladdich等這些品牌以重度泥煤味聞名，Bowmore走的是平衡風格的中度泥煤味，帶適度穀物、煙燻、海鹽、花果香之美，別具另一番深度。以往有幸嚐過更悠久年份，但長青18年Single Malt Scotch Whisky依然是心頭好，它在杯裏呈赤褐色，on the nose則帶點奶油焦糖與煙燻香氣，入口有水果及巧克力的交融，齒頰留著絲絲的煙燻味，餘韻悠長而平衡。

從收藏層面來說，自從Glenallachie 獲前BenRiach及Glen Dronach首席調酒師Billy Walker收購後，酒廠近年聲名大噪，出品如單桶也常被酒友搶購。問酒友夢幻酒單，他倒挑了輕井澤36景、羽生撲克牌系列，與The Macallan 的The Reach。嗯，對，世界各地多人追捧 The Macallan，品牌也長年曝光度高，推出產品愈來愈引人入勝。

Macallan 麥卡倫2022年第一季發表品牌史上最高年份威士忌「The Reach 81年」，可說全球最老威士忌，讓酒友非常注目，因為1940年代因二戰酒廠幾乎停止生產，有酒廠能將當時出產威士忌並傳世至今絕非容易。「The Reach 81年」在1940年代蒸餾入桶，經過雪莉桶陳釀長達81年，色澤呈現深赤褐色調，據聞on the nose有黑巧克力、甜肉桂和芳香泥炭的味道，入口則有黑莓果醬、甘草、結晶薑、肉荳蔻，與我期待的烤鳳梨和山核桃。

無論如何，鍾愛威士忌，年深日久，經過慢慢摸索，逐一嚐試，細挑最適合的心頭好，宛如求愛擇友，偶遇知音，並在茫茫酒海中契合，只取一瓢，與它相伴終老，喜不自勝。