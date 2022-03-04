美容新趨勢：咖啡護膚！抗氧化抗炎、去水腫激活微循環！三個咖啡護膚品牌推介

這兩年香港大約開了二百多間大大小小不同風格的咖啡店，由最初和朋友周圍Cafe Hopping喝拿鐵，到後來有朋友去讀咖啡師課程，有朋友開Cafe，又有朋友出自家品牌Drip Bag，證明香港的咖啡文化非常蓬勃。

我早前亦到上環Stain＋精品咖啡豆店參加咖啡Workshop，了解咖啡基本知識，同時亦玩coffee tasting，學習沖咖啡技巧，果然學以致用，因為近來都少出街，也多在家自己沖咖啡了。

其實以急劇增加的咖啡消耗量，咖啡渣的份量也不少，咖啡渣烘乾後可做天熱吸濕劑／除臭劑，我曾經有想過倒些入貓砂盆，但我用豆腐砂，倒入沖廁怕淤塞，所以還是打消念頭，但用礦物砂的貓主人可以考慮一下可行性。

查詢：Stain＋

常說喝咖啡對皮膚不好，但咖啡因對收緊皮膚、去水腫相當有效，所以很多眼霜、外用瘦身護理產品都會加入咖啡因成分。

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