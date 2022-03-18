Clean Beauty始祖品牌I-N全面改革！崇尚天然護膚人士不能錯過！

2015年在這專欄已推介過的Intelligent Nutrients植物幹細胞洗護產品，多年來我一直都有回購，每隔一段時間使用，但電染後反而不會用，因為頭髮真的會加速生長！

為何突然會提起這個牌子呢？ 除了好物要再推介之外，因為牌子早前全新改革，中環Harvey Nichols的專櫃都煥然一新，而且又有推出新產品，是再向大家介紹的好時機。

在 Instagram 查看這則貼文 Intelligent I-N（@intelligentbeautyhongkong）分享的貼文

Intelligent Nutrients（現已重新命名為I-N），由Aveda創辦人和著名環保主義者Horst Rechelbacher 創立，I-N 融合全新食物及營養學技術，所有原材料都擁有美國農業部之權威有機認證USDA，是以食物和植物為基礎的個人護理品牌。

I-N早於1992年創立，以天然及有機成份為主軸，可說是Clean Beauty的始祖，當Aveda於1995年被Estee Lauder收購後，Horst R便積極發展他心目中的環保有機品牌I-N，為個人護理產品起革命。

為了替I-N提供最新鮮、最安全及最環保的原材料，Horst R於06年在Minneapolis（明尼阿波里斯市）的一個小島上開設了有機農場。由材料到能源都保證天然和環保。除了獲得美國農業部USDA 及英國 Soil Association認証，證明其品質天然及營養豐富，此外，所有I-N產品不經動物測試，包裝全都是用100%再循環物料製造。 I-N所有產品的概念是將累積皮膚和身體的化學品及毒裏素排走，並將食物級營養價值成份通過皮膚吸收。

Horst R於2015年離世，品牌由合夥人Kiran Stordalen及其女兒Nicole Rechelbacher 接手營運，並於去年為品牌建立新形象以及重整產品系列。全新I-N的形象比以往更簡潔時尚，而顏色亦是近年流行的Ash Tone，相信會吸引更多新用家。

心水產品推介：

不知是否最近環境壓力爆煲，目測掉髮的情況嚴重了，首要回購 Pure Plenty 豐盈防掉髮系列 ，這系列蘊含INTELLI-CELL™活性成份 — 植物幹細胞能緊緻頭皮與頭髮間的組織，有助修復，可增加頭髮密度，而蕁麻則可改善落髮，刺激毛囊幫助頭髮生長，紅花苜蓿和四肽更可導致人體脫髮的荷爾蒙DHT，持續使用能減少掉髮及豐盈髮量。

既然去美容院的日子未有定案，那就不如用深層更生護理產品進補一下。品牌的最強修護肌膚組合便是 Re: generative Serum 重生肌底精華液（12ml*4支裝）及Re:generative™ 超級維他命C精華。前者為一個月修護療程，蘊含高濃度活性植物幹細胞精華，連續使用20天，細紋、皺紋明顯減少15%，提升皮膚水分28%，同時改善毛孔粗大及增加皮膚彈性。敏感肌都可安心使用的超級維他命C精華，既能減少細紋、皺紋和色斑，同時提亮、緊致和改善膚質。兩者同步使用，更新肌膚更加顯著。





查詢：Intelligent Nutrients