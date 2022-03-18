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18/03/2022

Clean Beauty始祖品牌I-N全面改革！崇尚天然護膚人士不能錯過！

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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　2015年在這專欄已推介過的Intelligent Nutrients植物幹細胞洗護產品，多年來我一直都有回購，每隔一段時間使用，但電染後反而不會用，因為頭髮真的會加速生長！

 

在中環Harvey Nichols的I-N專櫃，相信大家平日應該很少會經過吧？

 

　　為何突然會提起這個牌子呢？ 除了好物要再推介之外，因為牌子早前全新改革，中環Harvey Nichols的專櫃都煥然一新，而且又有推出新產品，是再向大家介紹的好時機。

 

 
 
 
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Intelligent I-N（@intelligentbeautyhongkong）分享的貼文

Intelligent Nutrients 舊包裝 ，大家可有印象？

 

　　Intelligent Nutrients（現已重新命名為I-N），由Aveda創辦人和著名環保主義者Horst Rechelbacher 創立，I-N 融合全新食物及營養學技術，所有原材料都擁有美國農業部之權威有機認證USDA，是以食物和植物為基礎的個人護理品牌。

 

　　I-N早於1992年創立，以天然及有機成份為主軸，可說是Clean Beauty的始祖，當Aveda於1995年被Estee Lauder收購後，Horst R便積極發展他心目中的環保有機品牌I-N，為個人護理產品起革命。

 

　　為了替I-N提供最新鮮、最安全及最環保的原材料，Horst R於06年在Minneapolis（明尼阿波里斯市）的一個小島上開設了有機農場。由材料到能源都保證天然和環保。除了獲得美國農業部USDA 及英國 Soil Association認証，證明其品質天然及營養豐富，此外，所有I-N產品不經動物測試，包裝全都是用100%再循環物料製造。 I-N所有產品的概念是將累積皮膚和身體的化學品及毒素排走，並將食物級營養價值成份通過皮膚吸收。

 

　　Horst R於2015年離世，品牌由合夥人Kiran Stordalen及其女兒Nicole Rechelbacher 接手營運，並於去年為品牌建立新形象以及重整產品系列。全新I-N的形象比以往更簡潔時尚，而顏色亦是近年流行的Ash Tone，相信會吸引更多新用家。

 

I-N自2008年成為美國農業部認證的第一個有機護髮產品系列，其護髮系列一直都有不少忠實用家。

全新的I-N將會主打更多高效護膚產品，如Re:generative 超級維他命C精華、Re: gen-erative 重生緊緻眼霜及Time Traveler  Serum 淡斑精華。

本月主打的Liquid Green 液綠植萃養膚油，蘊含14種從種子植萃的保濕因子、植物性油、藍艾菊及INTELLI-SEED 超級抗氧成份，能深層滋潤肌膚，並有舒緩及降紅作用。

以大豆蠟配合有機認証的植物精油製成的香薰蠟燭，盛載於100%循環再做玻璃瓶，可燃燒40小時。

 

心水產品推介：

 

 

　　不知是否最近環境壓力爆煲，目測掉髮的情況嚴重了，首要回購 Pure Plenty 豐盈防掉髮系列 ，這系列蘊含INTELLI-CELL™活性成份 — 植物幹細胞能緊緻頭皮與頭髮間的組織，有助修復，可增加頭髮密度，而蕁麻則可改善落髮，刺激毛囊幫助頭髮生長，紅花苜蓿和四肽更可導致人體脫髮的荷爾蒙DHT，持續使用能減少掉髮及豐盈髮量。

 

 

　　既然去美容院的日子未有定案，那就不如用深層更生護理產品進補一下。品牌的最強修護肌膚組合便是 Re: generative Serum 重生肌底精華液（12ml*4支裝）及Re:generative™ 超級維他命C精華。前者為一個月修護療程，蘊含高濃度活性植物幹細胞精華，連續使用20天，細紋、皺紋明顯減少15%，提升皮膚水分28%，同時改善毛孔粗大及增加皮膚彈性。敏感肌都可安心使用的超級維他命C精華，既能減少細紋、皺紋和色斑，同時提亮、緊致和改善膚質。兩者同步使用，更新肌膚更加顯著。


查詢：Intelligent Nutrients

 

 

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