紓緩濕疹敏感：Sammi曾分享、來自美國的草本護膚品牌Brooklyn Herborium，除了皇牌「牛屁油」還有甚麼好推介？

早兩星期才說起，最近有很多人濕疹及皮炎發作（包括我自己），所以介紹 「Ms Chu濕疹專門店」 ，隨後我都入手了Ms Chu Body Lotion，大約三天手臂的紅點和痕癢都消褪了，效果理想（同時服用兩天治敏速）。

提起濕疹，大家對Sammi 曾經以用家身份分享對舒緩濕疹有幫助的Brooklyn Herborium Cow Fard Juice牛屁油可有印象？ 其實Brooklyn Herborium 早幾年前已進駐香港，由於產品全部人手製造且產量極小，所以代理商沒有大肆宣傳，主要是熟客訂購，去年我自己和朋友都合共訂了6支。早前經過專櫃，跟大家再介紹其他產品。

Brooklyn Herborium由兩位草本專家Molly Watman及Emma Graves 創立，最初她們為自己的寶貝調配草本護理產品，而這些自家製私房護膚品又深受親友喜愛，徇眾要求下開設專門店Brooklyn Herborium，並提供皮膚護理服務，專門店旁便是她們的草本工房。Brooklyn Herborium每一件產品均是人手製作，而產品包裝亦由同時為設計師的Emma操刀，她們堅持小量生產，除了在布魯克林本店出售外，亦有提供區內的高級水療中心及美容中心。

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Brooklyn Herborium以Brooklyn為根，其產品所採用的原材料亦取自該區或鄰近的農場或生產商，優先考慮可持續發展及公平貿易、有機或野生優質草本成分，以人手小量生產，所有產品以整全護理概念及天然草本配方製成，不含任何化學成分、麩質、防腐劑、色素、香料、石油成分、GMOS及SLS，不作任何動物測試。

品牌理念主張肌膚健康必須平衡熱heat、油脂oil、water水，Brooklyn Herborium利用傳統草本療法，結合現代美學而調配的獨特配方，具抗菌及徹底淨化的基本特質，而且絕無毒素，針對改善肌膚問題，以天然方法令肌膚找回最平衡和諧的狀態。

皇牌「牛屁」系列 Cow Fard Juice（herbal Remedy）

蘊含植物角鯊烯、崩大碗及印度苦楝油的草本治療配方，具有軟化乾性肌膚，治療fungal、microbial、bacterial pH不平衡導致的肌膚不適，亦有助治療暗瘡，任何肌膚，包括嬰兒亦可安心使用。

隨後推出的Cow Fart Activator 牛屁噴霧，另加礦物質草本保濕劑，可隨身攜帶快速止紅止痕（在外用油的確不太方便）。Cow Fart Cream牛屁膏蘊含植物油、純玫瑰水、山羊奶和蜂蜜，除滋潤外更具殺菌消炎功效，並能加速皮膚復原，可舒緩敏感及修護輕微割傷擦傷 。

大大瓶的Mermaid Firming Masque 原來是體膜，蘊含海藻、洋耆草和法國粉紅黏土能為身體肌膚注入礦物質和維他命，同時具有排毒效果，令肌膚柔軟。而另一款像精華素的Rose Re-newal Masque，以有機蘆薈汁、玫瑰花水及多種天然油為基底，再加入有機水果及蔗糖提煉的AHA果酸、綠茶及其他抗氧化成分，用後即時有美白及平滑肌膚的效果。

當日沒有貨的Pure Activated Charcoal 淨化解毒優質活性碳粉。每月一次，連續兩日用餐前90分鐘將1/2 茶匙混入暖水飲用，有助排走胃內的毒素，減少胃氣並可吸走脂肪。另一款油拔法專用mouth oil ，以古印度油拔排毒療法， 添加可減少牙痛和口腔中的細菌積聚的百里香，能治療口腔炎症的車前草等具有出色抗菌功效的精油，能為口腔大掃除。

Herbal Detox Tea 排毒天然草本茶，有機草本成分，有助身體排走毒素，想不到護理品牌會推出加入玉桂的Hot Cocoa 朱古力粉吧？

查詢：MAGIC HAUS



