熟齡女同事如何能覓得如意郎君？不能往上爬戀上司，不如往下看一嘗小鮮肉？

這陣子各地運輸不時出亂子，遇上神經質老闆，令公司上下如臨大敵。幸得上司沉著應戰，帶領一眾下屬見招拆招。認真工作的男人最迷人，成熟穩重，每每迷得她心如鹿撞。

她不介意做她成功背後的女人，可惜他不想，他堅拒辦公室戀情。怕同事覺得他徇私不公，怕老闆覺得他感情用事影響決策，多年來君子得「發乎情，止乎於禮」。

每當寂寞難耐，像毒癮發作輾轉難眠，手指頭是她的美沙酮，止止癮。她厭倦這種日子，卻總是戒不掉。

打拼多年，已是公司中上層職員，有一定經濟能力，可惜已有點年紀。年齡相若又具吸引力的人選有一個，高大健壯力量型，開房必備。與其思念這麼近那麼遠的極品上司，不如選眼前男同事。

「啊！糟糕，」酒店房內，她坐在男同事身上拼命搖，「那篇報價單……」

「又來了，在床上別談公事好不？」男同事坐起來攬著她，順勢把她壓在床上反客為主進攻。

「啊——」她叫了一聲，男同事以為她高潮來了，正要起勢推送之時，她突然大叫：「不行不行，你有沒有給工廠發電郵？」

男同事沒理會，猛力擺腰，這次她叫得更狠：「停啊！你老這樣，總是——」

「好了，」男同事沒趣停下來，「你又用上司身分跟我說話……」

「呀，對不起，但……」她知道自己犯禁，乖乖閉嘴，「來吧。」

男同事跳下床，拋下一個微笑閃到浴室。他努力過，以為可以擺脫傳統思想，最終還是佷介意在她之下無法更進一步，只能做帶著情感的炮友。

她坐在床上，看著床尾大鏡子，昏暗微黃的燈光下，一張不再年輕的臉帶點失落。除了事業，好像甚麼也沒有，怎麼搞？

心情快要跌到谷底之時，手機畫面閃了一下，公司的小鮮肉傳來短訊。小子膽大包天，傳來一張舊照，短訊寫著：「最近流行發五年前舊照，這是五年前泰國旅行拍下的。」

小鮮肉五年前沙灘照，平腳泳褲配一身自豪肌肉，假惺惺的舊照，性暗示而已。

「腹肌還在嗎？」她回訊。

「要驗貨？」

「這麼晚還不睡，明天上班別遲到。」

「遲到給你體罰。」

「你死定了！」

看來除了初生之犢，已找不到沒包袱的男人對她感興趣，送上門的小鮮肉能吃不吃？天理不容！