超級粉絲為獲女神床上福利，無限加帳號、課金買like！局面愈來愈難收拾？

她非常著重社交平台，無時無刻也高度關注自己 Facebook 及 IG 的反應。

「你今天的午餐很吸引。」他是她忠實粉絲，幾乎每次也是第一個點讚及留言。

超級粉絲逗得她最開心，偶爾私下 Whatsapp 派福利，例如第二個角度的飯盒照——她以為很珍貴，其實在他眼裡，更矜貴是女神的身體。

超級粉絲終於打動到女神，和女神二人晚餐——在公司加班吃外賣。

「討厭，」吃晚飯時她手機不離手，突然扁嘴，他細心慰問，「會計部那隻姣精，我和她都買了新手袋，但她 Facebook 和 IG 的點讚比我多。」

「嗯，」他看一眼手機，「只多五個，你等一下。」一輪功夫後，「成功！你比她多至少十個讚。」

「很厲害！怎做的？」笑容回歸，他的心都醉了。

「秘密。」他瞇眼鬆肩，繼續吃他的飯盒。

「多謝你啊！」她用鞋尖輕掃他小腿幾下，他血管迅間膨脹，褲襠立即繃緊起來。

「用我名貴西褲抹鞋？」他拉開話題以退為進，先吊她口胃，最多今晚回家「DIY」。

第二天，走到他面前，扁著嘴說：「又給她跑贏，這次比我多二十個讚，怎算？」

「這個嘛，要點時間，你回去工作，等好消息。」

大約十五分鐘，他送了至少三十個讚給她。

「你到底有多少個社交帳號？」她以短訊回覆。

「你要的話，多少也有。」對著手機嘴角一翹，「為了這三十個讚，我雙手累了，那個也不行。」

半小時後，公司後樓梯轉角處，他得到回禮，她親手為他完成「那個」。

女神和會計部姣精同樣天生麗質，社交平台粉絲一直上升，鬥到難分難解。點讚換來不只存在感，還有成就感——她終於得到垂青，有網店送她護膚品套裝，請她在社交平台上拍照分享。雖沒有酬勞，自帶的明星光環已蓋過一切。當然，她不知道網店老闆是他好友，他花了不少唇舌討回來的「偽廣告」。

「發神經！」時鐘酒店內她對著手機大罵，嚇得脫剩內褲的他瞪大眼，「我有護膚品贊助，姣精也有，自己出錢買的？」他試圖安慰，她一句也聽不入耳，「她收到點讚和我差不多，怎算？」

「放心放心，我辦事你放心。」

加班後到時鐘酒店大戰連場，事後送女神回家已累得半死，回到家中還有任務在身。女神和會計部姣精社交平台大戰展開後，他手上的社交帳號早已應付不來，背後替女神買了很多粉絲和點讚，今晚又要課金。

看形勢，單是買粉絲及點讚已不夠，替女神造勢外，也要主動打擊對手。

第二天一覺醒來，收到女神來電：「不得了！我 Facebook 收到五千多個『嬲』啊！我有這麼討厭嗎？」

他整個人彈起，看一下姣精帳號，額角流出一滴冷汗。

「一定是姣精替買『嬲』抹黑你。」

手機另一邊傳來一聲尖叫，他不敢作聲；必定是昨晚太累，原本打算買「嬲」抹黑姣精，卻手誤「送」給女神。

「看清楚，帳號都來自中東，甚麼以色列、黎巴嫩，沒人信的，沒人信的。」他惟有先努力安撫女神，再從長計議。



