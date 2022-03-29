辦公室健碩男是變態男？神秘液體加「火車未到站」惹來一場虛驚！

公司升降機快將關門之際，他老遠走過來，她趕快按下開門按鈕。

高大的他擠進來，寬大的胸膛剛好貼在她面前，是她喜歡的名牌男士淡香水。

「謝謝。」他第一次跟她說話，她害羞得只懂點頭，視線一直向下望⋯⋯胸大沒肚腩，相信是運動型男，大腿有點線條，聽說男人下盤肌肉發達那兒也比較生猛。向大腿之間望過去，神秘地帶太多幻想，來不及仔細觀察，他已轉身步出升降機。

兩年間除了吃飯，幾乎沒見過同事的臉。口罩起了神奇作用——令顏值大增。明明其貌不揚的同事，這段期間變得好看。平日幾個在身邊團團轉的痴情男同事也變得順眼，但煩厭度仍然高企。

「請你，明明要咖啡，送錯奶茶。」其中一個痴情男同事放下她至愛冰奶茶。

「謝謝，但我已有兩杯，」今早已有兩個痴情男同事，用同一藉口請她喝冰奶茶。

「哈，」同事乾笑一聲，「不打緊，下次再請你。」

口罩果然會施魔法，顏值上升後，連背影也格外好看，不禁想起升降機中的他。他是另一樓層同事，最近才發現的新同事，還是新獵物？只知戴上了口罩，增添幾分神秘感，令她終日痴痴迷迷，滿腦子各樣帶有罪惡感的幻想。

日思夜想，最期待的一幕終於上演，只是結局不似預期。

加班到夜深離開辦公大樓，遇上道路工程惟有折返，赫然發現他下班剛離開大樓。害羞的她低頭走進小路，街燈把影子從後送到面前，男神就在身後？她放慢腳步，長長的影子一直陪著你走，但願可以過千山過千海。

誰知小腿突然一陣清涼，有神秘液體射到她身上，超變態！嚇得她哭著一直向前跑，變態男神追上來，小路舉目無人，怎算好？

「小姐。」男神捉住她的手，她尖叫一聲甩開他跌倒地上。看見他褲鏈拉開，邊走邊發炮？這次死定了。

男神發現沒拉好褲鏈，尷尬轉身拉上。

「變態佬！」她大叫。

「吓？」他呆了片刻，「只是『火車未到站』，會不會太誇張？」

「你在我腿上那個！」她快要哭出來。

「我就是想向你道歉⋯⋯」

「認了？想要可以開聲，不可以這樣！」氣得整個人燒著了。

「想要？我自己有⋯⋯」

「你當然有，難道我會有？我女生來的。」

「我想說剛才太用力擠，不小心把搓手液射到你身上，想跟你道歉而已。」男神掏出搓手液示意。

冷靜下來，發現腿上神秘液體散著酒精氣味。男神氣急敗壞，走到一旁拉下口罩透氣，果然是「食用系」。不打不相識，她希望可以和他打一場友誼賽。