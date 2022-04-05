一個要「速食」解決，一個要暗暗抽煙，後樓梯成為熱門鬼混勝地？

他躲到後樓梯轉角暗處，右手提著已進入狀態的小東西，靜靜守候來幽會的她。梯間傳來緩慢腳步聲，他急不及待現身。

「等你很久——」

「怎麼了？」男同事從樓下走上來，被他的小弟對著臉。

「還以為⋯⋯」嚇得他轉身收起小弟。

他心癮大，每當上班時有需要，會躲起來自發一炮。公司洗手間衛生很差，惟有轉戰後樓梯。細心觀察下，發現有一隱蔽處可避開所有閉路電視。自此心癮一到，便閃到這裏對空發炮。

她煙癮大，公司不許抽煙，試過好幾次給保安同事在後樓梯發現，收了幾封警告信後，也發現梯間的隱蔽處。某天開完會煙癮大發，匆匆跑到後樓梯解煙癮，遇上剛完事拿著濕漉漉紙巾的他。

「你剛才⋯⋯打飛機？」她嘴角掛著未點的煙。

「你來抽煙？」他強裝冷靜，「又想收警告信？」

「想告發我？我可以和你同歸於盡，」她忍不住笑，「反正我要抽煙，當事後煙也行。」

他手上的紙巾滑到地上，半秒後面有難色的說：「現在？」

「你不是⋯⋯」她瞄了一眼他還沒拉上褲鏈的褲襠，「連環炮體能這麼好？我也想見識。」

那是他們第一次鬼混。

後來他買了一盒彩色膠萬字夾，在她鍵盤放兩個，代表下班後開房，三個是急需到後樓梯解決，一直溝通得很好。今天，她又收到暗號，是十萬火急的三個萬字夾。剛好煙癮到，時間剛剛好。

幾個女同事躲到一旁竊竊私語，無意中聽到其中一個談及和男同事的桃色趣聞。

「他約我開房，還 Whatsapp『J』相給我，」她聽得心癢癢，躲到一角繼續偷聽，「像香蕉一樣向左邊彎，想見識一下便答應了他。」

剛巧跟她相熟的男同事經過，她決定放棄到梯間鬼混，男同事知道她抽煙的隱蔽處，訛稱遺下手機及趕著開會，託男同事替她取回，結果撞破提著小弟的他。

他擁有香蕉一樣的小弟，體感與別不同，故一直跟他維持不尋常關係。雖然不是男友，明知不屬於自己但也不想跟人分享，聽到另一女生高談闊論和他的性事，難免醋意爆燈，耍詭計戲弄他。

那天以後她告別小香蕉，情願多走幾步，到另一個隱蔽處抽煙。