在家享用米芝蓮廚Off Menu名菜：海膽燉蛋、海鮮燴飯、香煎羊頸肉！同場加映：文華烤US Prime巨型肉眼套餐

隨著疫情慢慢降溫,如無意外餐廳晚市堂食將會於月底重新啟動,身邊不少愛吃朋友都雀躍非常,自己當然沒有例外,已經開始構思晚市堂食的第一餐應該吃甚麼,呵呵 ! 不過吃了一段頗長時間的外送、自取晚餐,當中亦有不少高質美食,例如最近便品嘗了兩個星級外送餐單,趁著還有三個星期不能外出吃晚飯,便在這裡和大家分享一下。

在家享用隱藏餐單 Off Menu At Home – Tatler Dining Hong Kong

還記得2019年年底,食圈有一盛事,說的是 Tatler Dining Hong Kong 舉辦的 Off Menu Hong Kong,雲集了世界各地的星級廚師,一連數天於山頂廣場的天台舉行了一個高級美食市集,成為了一時佳話。可惜之後兩年都因疫情嚴峻關係而停辦,終於在今年以外送形式重現,Off Menu At Home 立即成為了城中食圈熱話。

Off Menu At Home 分幾個階段舉行,第一輪由米芝蓮一星餐廳 Ando 主廚 Agustin Balbi 夥拍剛開業不久便一位難求的北歐餐廳 Embla 主廚 Jim Löfdahl 一同炮製在家享用的四道菜餐單,實在是一切來得太期待。

餐盒內的食物大部分都已經煮好,有一小部分是半製成品,只需要跟隨指示加熱和烹調,大概花了10 – 15分鐘便能弄出美味的高級晚餐,真心無難度。Off Menu At Home 定價HK$1,880(二人享用),另加 HK$1,200 更可以加配一支 Catena Zapata Malbec Argentino 2019 來搭配美食,部分收益會用作慈善用途,每星期會依據廚師的喜好,捐款到他們指定的慈善組織,第一階段便選了香港兒童醫院作受惠對象。

先來一口酸種麵包配海藻牛油,啟動味蕾為之後的美食作好準備。

第一道菜是海膽燉蛋,加入了白露筍和茶果凍豐富了味道層次,置頂還以黑魚子點綴,為整道菜式添上貴氣。

第二道菜有 Chef Agustin 的名菜 Caldoso Rice,是次配搭了煙燻挪威三文魚、勺草醬汁和羊肚菌,吃時湯液鮮香味美,襯托白米飯一同吃下,暖身又暖心。

第三道菜輪到 Chef Löfdahl 炮製的香煎羊頸肉,配搭豌豆蓉、西洋菜醬汁和時令蔬菜,亮點是可以發揮無限創意,在碟子上砌出自己獨一無二的擺盤,滿足胃納之餘又樂趣滿分。

甜心時間分別有阿根廷和瑞典風味的甜食,再加一杯熱茶,結束一頓在家享用的精緻晚餐。

Off Menu at Home 第二輪的廚師會由 Little Bao & Happy Paradise 的主廚 May Chow 夥拍 Ho Lee Fook 的主廚 ArChan Chan,已經開始接受預購,有興趣在家享用高級晚餐,同時又可以做善事的朋友,要把握機會啊 !

訂購連結 : https://off-menu.oddle.me/en_HK

