$980米芝蓮一星割烹午餐：烤龍蝦沙律、海膽和牛魷魚一口壽司飯、黑蒜A4近江牛，物有所值

談到高級日本料理，大家可能先會想到「懷石料理」又或是「壽司廚師發辦」，不過在日本江戶時代後期，出現了一款同樣被定義為高級料理，取名「割烹」，特點是餐廳具備開放式廚房，客人坐在吧枱位置圍著中間烹調的廚師，可以一邊品嘗美食，一邊欣賞廚師做菜。早前便來到中環一間主打現代割烹料理的米芝蓮一星餐廳 Ryota Kappou Modern，享用餐廳的 RKM signature Lunch Menu，充滿著期待。

Ryota Kappou Modern 由主廚兼澤良太掌舵，良太師傅曾經於日本麗思卡爾頓酒店工作，及後因為想學好英語，毅然到了倫敦的 ROKA 和 ZUMA 出任壽司和燒烤師傅，經過六個年頭，來到了香港 ZUMA 出任副主廚一職，之後再因緣際會，加盟了米芝蓮二星餐廳「天空龍吟」成為副主廚，鍛鍊了一身好廚藝，開店的機會終於來臨，在2018年開設了自己的餐廳 Ryota Kappou Modern，餐廳於2020年摘下米芝蓮一星，至今依然保持一星殊榮。

餐廳的室內設計由兼任投資者的著名設計師沈沛然 (Louie Shum) 操刀，以冷色調、石材、金屬貫穿整個用餐廳空間，一步踏進餐廳，眼睛便被龐大的開放式廚房吧台座席吸引，午餐時段到訪，右邊的落地玻璃窗引入源源不絕的自然光，一切來得太愜意。

安坐好後，先來一口葡萄酒清洗味蕾，清爽的酒身為嘴巴注入能量，為之後的美食做好準備。

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