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「世」界味覺之旅
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29/04/2022

疫情緩和，登上ICC 101樓嘗意菜！西西里紅蝦、名物Fassona牛他他、紅葱血橙撻，創新意國滋味

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　隨著疫情緩和，餐廳晚市重開，坊間又開始熱鬧起來，很久沒有試過晚上四個人一枱聚餐，的確有絲絲感動。不過因為之前限制晚市堂食，不知不覺沾上了午餐都要吃好一點的習慣，有些餐廳可能之前會被視作約會餐廳又或是喜慶日子才到訪的地方，現在變成即使在平日都會到訪，例如位於西九龍環球貿易廣場101F的意大利餐廳 Radical Chic，早前便在一個平日星期二的中午來吃午餐，除了因為有無敵維港美景相伴，另一個原因就是餐廳換了新主廚之後一直未有來過，是日正好可以品嘗一下 Chef Andrea Zamboni 的手藝。

 

 

　　Chef Zamboni 來自意大利西北部，擁有二十年入廚經驗，曾經於多間米芝蓮星級餐廳工作，練就一身好廚功，來港十年，對香港人的口味和飲食習慣瞭如指掌。加入 Radical Chic，Chef Zamboni 正好發揮其無限創意，在傳統意菜上加入現代烹調元素，務求為客人送上一道接一道的美饌。

 

 

　　是日 Chef Zamboni 特別為我們設計了一個七道菜餐單，未上菜前來一口香檳滋潤味蕾，再吃一點自家烘焙麵包，無論配橄欖油或牛油都好味道，要提醒自己七道菜尚未來臨。

 

 

　　先來一款餐前小吃，驟眼看似番茄仔，一口咬下，原來是以雜莓炮製的啫喱包裹著混和了威士忌和開心果的鵝肝凍，味道清新討喜。

 

 

下頁即睇西西里島紅蝦伴墨魚汁

 

 

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