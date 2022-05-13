愜意周末由一頓早午餐開始！在綠油油大露台品嘗刺身生蠔、和牛飯卷、豬腩肉迷你漢堡、邪惡甜品拼盤，感受南美日系風情

隨著政府日漸放寬防疫措施，大家出外用餐的意欲亦逐步提升，尤其是周末、假日一家大細出外覓食更慢慢回復到疫情前一樣，成為指定節目，當中Weekend Brunch 更加是其中一個最受歡迎的選項，最近就到訪了位於灣仔的型格酒店 The Hari Hong Kong 裡面的 ZOKU 餐廳享用了一頓舒適愜意的周末早午餐。

要說 ZOKU 的 Weekend Brunch 跟其他酒店有甚麼不一樣，首先是餐廳供應城中少有的南美日系菜，能為客人的味蕾留下與別不同的記憶；還有就是餐廳擁有像溫室一樣的大露台，一眼望去，全是綠油油的植物，很難想像餐廳是位處於灣仔最繁忙的地段，安坐其中享用午餐，除了美味之外亦很有治癒感。

另一個想到訪 ZOKU 的理由是餐廳於去年年尾換上新主廚之後都未有來過，Chef Edwin Guzmán 出身於經常於世界最佳50餐廳中名列前茅，位於南美秘魯主打南美日系菜的 MAIDO，而認識 Chef Edwin 則是於澳門 MGM Cotai 的 Aji 餐廳，當時 Chef Edwin 出任餐廳主廚，第一次嘗過 Edwin 的菜式之後瞬間愛上，Aji 亦成為了自己其中一間最多光顧的澳門餐廳。是次 Chef Edwin 加盟了 The Hari Hong Kong 的 ZOKU 餐廳，不用過澳門便能吃到 Edwin 的美食，實在是一切來得太期待。

我們安坐於鄰近露台的卡座位置，坐在舒適的真皮沙發上，望著滿滿的綠色植物，食物未到已經先感覺心曠神怡。

下頁繼續睇！