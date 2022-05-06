試業已一位難求？20道菜Omakase高潮迭起：中拖羅打頭陣、千葉縣房州黑鮑、一夜干黑喉魚白海膽撈飯、炭燒河豚白子

最近到訪了位於天后剛剛開始試業的壽司店弥泩Sushi Yayoi吃晚餐，雖則說是剛剛試業，但已經一位難求，原因是這裏的店主加料理長是來自元朗人氣壽司店舍利鮨 的龍師傅，一眾粉絲知道龍師傅會開新店，早早經已期待萬分，自己有幸跟隨友人到訪，才得以率先品嘗龍師傅的手藝。

龍師傅擁有18年烹調日本料理經驗，擅長於傳統江戶前壽司技藝上加入自己的創意，為客人獻上一道接一道的美饌。弥泩的晚市OMAKASE定價每位HK$2,080，供應超過20道菜，絕對可以捧著肚子離開。

先喝口香檳清清舌頭，之後迎接龍師傅的第一道菜中拖羅手握壽司，可能會有朋友問為何第一道菜便是中拖羅，原來現在日本有不少流派會選擇第一道菜以肥美的中拖羅震撼一下客人的味蕾，之後再由淺入深。

之後是加入了海參炮製的茶碗蒸，軟滑的海參跟滑溜的蒸蛋配合得如膠似漆，不分你我。

隨後而來是大尾魷魚和沙錐兩款手握壽司。

跟著來到刺身時間，初鰹的肉質比成長後的鰹魚來得更加幼滑；北海道八爪魚入口軟嫩無渣。

吃過兩款刺身，又回到壽司時間，來自鹿兒島的出水池魚充滿油脂，一吃愛上；之後一件是來自千葉縣的外房金目鯛，入口鮮甜。

下頁即睇用來自千葉縣的房州黑鮑