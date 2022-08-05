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「世」界味覺之旅
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05/08/2022

香港麗晶酒店年底開幕！重訪米芝蓮二星中菜廳回味招牌名菜：外脆內軟釀蟹蓋、迷你精品佛跳牆、滑溜溜燕窩龍蝦蒸蛋白、幽香鹽燒松石窩和牛

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　已經一段時間沒有到訪米芝蓮二星中菜廳「欣圖軒」，得知其隸屬的香港麗晶酒店將於年底開幕，於是湧起了重訪的念頭，最近終於有機會跟食友們來吃晚餐，一切來得充滿著期待。

 

 

　　由於酒店還在最後裝修階段，客人需要運用旁邊商場 K11 Musea 地下 MUSE EDITION 內的入口進入餐廳。一行六人安坐於廂房裏面，落地玻璃窗外是星光大道再加維港美景，配合華麗細緻的裝潢，舒適感覺油然而生。

 

 

　　先跟闊別一段時間的餐廳行政總廚劉耀輝師傅打過招呼，劉師傅擁有超過三十年粵菜經驗，1980年便開始服務麗晶酒店，對上一次品嘗劉師傅的手勢，已經差不多有4、5個年頭，內心深處不期然盼望師傅當晚會給我們帶來甚麼樣的驚喜。

 

 

　　用餐前先來一口餐廳獨有的大紅柑普洱茶，只見餐廳經理輕輕扑開外皮乾燥了的大紅柑，取出裏面的茶葉出來沖泡，不用多久，便能品嘗到帶一點點柑香的紅茶，味道清新得來又有開胃感覺。

 

 

下頁即睇餐廳名物脆釀鮮蟹蓋、佛跳牆、紅梅燕液蛋白蒸龍蝦球

 

 

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