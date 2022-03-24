盤點全球5位最年輕國家元首！除了熟悉的澤連斯基，還有90後國家執政官！

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現年44歳的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），因強力抵禦俄羅斯的入侵，而成為了人民英雄。出身自喜劇演員的他，年紀輕輕已經要帶領國家奮勇抗敵。而當今世上，除了澤連斯基外，還有很多年青的國家元首。他們分別是誰？當選時又有多年青？本週讓我們齊來盤點一下！

第5位︰Kim Jong-un 金正恩（39歲）

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大家有猜到我們熟悉的「金仔」，是世界上第五年青的國家領導人嗎？金正恩生於1984年，不但是北朝鮮的黨總書記，而且是國家元帥。

據報導，金正恩自 1993 年起，就讀就讀瑞士的學校。他是害羞和與同學相處融洽的籃球迷，對政治問題漠不關心。他當時由一位年長的學生陪伴，被認為是他的保鏢。2002 年，金正恩就讀金日成大學，獲得物理學學位。多年來，他在北朝鮮以外的照片只有一張被證實。該相片在 1990 年代中期拍攝，當時他 11 歲。

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第4位︰Mahamat Deby 穆罕默德代比（38歲）

乍得共和國（Chad）是非洲中部的內陸國家，國土大部份為沙漠地區，全年炎熱高溫，有「非洲死亡之心」（Dead Heart of Africa）之稱。乍得最多人信奉伊斯蘭教，法律容許一夫多妻。

出生於1984年的穆罕默德代比，是乍得已故總統伊德里斯代比的兒子。他在父親陣亡後子承父業，接掌軍政大權，成為乍得國家元首。穆罕默德代比最初於乍得的聯合軍校就讀。後來他在法國普羅旺斯的軍事學校接受訓練。回國後，他於2006 年第一次參戰。

第3位︰Sanna Marin 馬林（36歲）

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生於1985年的馬林是芬蘭總理。她就任時34歲，是芬蘭歷史上最年輕的總理，亦是世界上第三年輕的國家領導人。馬林自小父母離異，她由母親和母親的女伴撫養長大。她畢業於坦佩雷大學，考獲管理科學學士和碩士學位。

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毗鄰俄羅斯的芬蘭自冷戰開始，一直是中立國，獨立於北約。可是自俄羅斯入侵烏克蘭後，馬林不諱言評論加入北約的可行性，引來俄羅斯威脅芬蘭將面臨「軍事和政治後果」。

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第2位︰Gabriel Boric 博里奇（36歲）

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同是生於1985年的博里奇是現任智利總統，本月初才述職。博里奇就讀智利大學法學院，並於2011學年擔任智利大學學生會主席，亦同時是當時智利學生運動的領袖。他雖然作為學生代表，但是未有畢業。

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2019年智利內亂，博里奇為修改全民公投憲法鋪道。去年，他以55.9%的支持率，成為智利歷史上得票最高的總統。他同時是智利歷史上最年輕的總統，以及世界上第二年輕的國家領導人。

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第1位︰Giacomo Simoncini 西蒙奇尼（27歲）

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聖馬連奴（San Marino，又稱聖馬力諾）是繼梵蒂岡和摩納哥後，面積最小的歐洲國家，位於意大利境內。出生於1994年11月的西蒙奇尼，是世界上最年輕的國家領導人，也是唯一一位年齡在 30 歲以下的國家元首。

西蒙奇尼出生在聖馬連奴，畢業於藥劑學系，並取得化學老師資格。在他18歲那一年，他加入了政黨，一年後已經成為該黨的執行委員會成員。除了是一位政治人物外，他還並自 2018 年起，擔任聖馬連奴國家五人足球隊的團隊經理。同時他亦是聖馬連奴扶輪社的主席。

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