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07/04/2022

移民英國、旅遊留意！入境、社交零限制！英國人點睇「與病毒共存」？唐人街直擊！

#英國 #移民 #travel #入境 #防疫 #清零 #與病毒共存 #社交限制
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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

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    逢周四更新

 

　　雖然在過去一星期，英國仍然有39萬宗確診，當中1,194人死亡，但是英國首相早於二月底宣布與病毒共存政策《Living with COVID-19》。入境旅客無論有沒有接種過疫苗，入境前都一律毋須檢測，到埗後亦毋須隔離，英國人的生活似乎已經重回正軌。事實的確如此嗎？

 

 

英國宣布與病毒共存

 

 

　　英國的食肆曾經兩度因為封城而被逼暫停營業，分別是前年3月，以及去年1月，歷時分別4個月及3個月。可是自從去年5月開始，食肆再也沒有因為疫情而有任何限制。

 

 

　　去年12月，英國因為Omicron病毒，雖然再次強制市民在公共交通工具和商店內佩戴口罩，但是已經再沒有對食肆有任何停業要求。在本年2月「與病毒共存」政策開始之後，以上的限制皆已被取消。

 

英國取消所有旅遊限制

 

 

　　英國交通部長，自 3 月 18 日起，所有旅行限制將被取消。旅客不再須要填寫乘客定位表 (PLF)，未接種疫苗的乘客亦毋需測試。英國航空公司首席執行官表示，英國向世界發出的信息十分明確，就是英國旅遊業要回歸了。

 

 

　　英國成為第一個取消所有限制的國家，在迎接復活節和暑假的旅客方面十分有優勢。隨著放寬對旅客的限制，整個英國旅行體驗都能有所提升，甚至重回疫情前水平。他們亦準備好。

 

下頁睇英國市民對「與病毒共存」有咩意見

 

 

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