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01/04/2022

漫長疫情後首趟旅遊去邊好？歐洲5個面積最小國家！哪一個最有渡假感覺？邊度最適合一日遊？

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  • 梁芷靈

    梁芷靈

    DIVA》、《籽想旅行》旅遊專欄作家。廚職賺錢、背遊世界，至今遊歷 53個國家、168個城市。
    曾於英國留學、BBC工作。現居劍橋，任職英國寄宿學校廚師，兼職周末市集小食檔老闆。
    想查詢移居英國生活最新消息？歡迎讚好我的 Facebook 專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking

    廚職背遊

    逢周四更新

隨著世界各地陸續開始選擇和病毒共存，我的英國同事也計劃在復活節假期來一趟久違的旅行。

說到底，始終是漫長疫情後的首趟旅程，我身邊的大多數朋友也選擇一些比較細的國家，行程輕鬆簡約，但求旅遊熱點不要人頭湧湧。

香港面積是1,106平方公里，以下介紹的歐洲最細五個國家，到底有多細？又各有甚麼特色呢？

 

5）馬爾他 Malta（316 平方公里）

 

 
 
 
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VisitMaltaFR（@visitmaltafr）分享的貼文

 

　　很多人會認為馬爾他共和是一個島嶼，事實上是它是三個島嶼——馬耳他、戈佐島和科米諾島。馬耳他位於地中海，優越的地理位置使遊人夏天能享受陽光與海灘，冬天亦不會太寒冷，因此一年四季都是歐洲受歡迎的旅遊地點。除此之外，馬爾他還擁有令人嘖嘖稱奇的史前遺址，例如巨石寺廟群（Ggantija）、上巴拉卡花園（Upper Barrakka Gardens）和其它古色古香的建築。

 

 

4）列支敦士登 Liechtenstein（160 平方公里）

 

 
 
 
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M.K.（@makc_177）分享的貼文

 

　　列支敦士登大公國是夾在奧地利和瑞士之間的小國。位於阿爾卑斯山的列支敦士登，雖然地方不大，但是它卻是廣受歐洲朋友歡迎的冬季運動目的地。我在德國居住時，我的德國朋友冬天偶爾會去列支敦士登滑雪。它的首都華杜茲不但擁有古舊宏偉的 12 世紀城堡， 它的藝術博物館和主教座堂亦是值得一遊。

 

 
 
 
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Sina（@sina7117）分享的貼文

 

 下頁睇三大面積最小國家！

 

 

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