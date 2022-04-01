漫長疫情後首趟旅遊去邊好？歐洲5個面積最小國家！哪一個最有渡假感覺？邊度最適合一日遊？

5）馬爾他 Malta（316 平方公里）

在 Instagram 查看這則貼文 VisitMaltaFR（@visitmaltafr）分享的貼文

很多人會認為馬爾他共和是一個島嶼，事實上是它是三個島嶼——馬耳他、戈佐島和科米諾島。馬耳他位於地中海，優越的地理位置使遊人夏天能享受陽光與海灘，冬天亦不會太寒冷，因此一年四季都是歐洲受歡迎的旅遊地點。除此之外，馬爾他還擁有令人嘖嘖稱奇的史前遺址，例如巨石寺廟群（Ggantija）、上巴拉卡花園（Upper Barrakka Gardens）和其它古色古香的建築。

4）列支敦士登 Liechtenstein（160 平方公里）

在 Instagram 查看這則貼文 M.K.（@makc_177）分享的貼文

列支敦士登大公國是夾在奧地利和瑞士之間的小國。位於阿爾卑斯山的列支敦士登，雖然地方不大，但是它卻是廣受歐洲朋友歡迎的冬季運動目的地。我在德國居住時，我的德國朋友冬天偶爾會去列支敦士登滑雪。它的首都華杜茲不但擁有古舊宏偉的 12 世紀城堡， 它的藝術博物館和主教座堂亦是值得一遊。

在 Instagram 查看這則貼文 Sina（@sina7117）分享的貼文

下頁睇三大面積最小國家！