高空二人限聚！日本溫泉蛋多士、澳洲和牛、法國海鱸魚，由藍天吃到Magic hour的悠閒午餐

晚市仍然禁堂食，大部分食肆堂食收緊至二人一枱。來點正能量，幸好農曆新年過後的二月，也是屬於二人世界。而且，香港食肆變通力強，推出外賣、early dinner，連本來只提供佐酒輕食的新餐廳Plume，也設計出六點前的all day lunch。二月份，不要等夜幕低垂才開始浪漫。藍天白雲或金色黃昏，同樣醉人！

跟朋友提起Plume，朋友霎時未必想起是哪一間餐廳，因為Plume開業只有兩個月左右。只要加一句：「Écriture天台新開嗰間」，朋友便如恍然大悟一樣：「哦！IG成日見到嗰間靚景餐廳。」沒錯！Plume位於中環H Queen’s的天台，26樓的Écriture之上，被大都會氣息包圍，卻沒有壓迫感。氣氛悠閒寫意，更有種於城市中度假的感覺。坐在令人慵懶的躺椅上，便回想起於曼谷和墨爾本的酒店天台讓腦袋放空的悠閒。不是特別景點，沒有特別行程，只是坐在天台喝著酒，便是度假最佳活動。

Plume成為城中話題，除了靚景，最主要原因是Plume與二星餐廳Écriture均屬Le Comptoir集團旗下，而且Plume提供的食物由名廚Maxime Gilbert率領的廚房班底主理。Plume的形式偏向wine bar，提供近五百款來自波爾多、勃根地和精品酒莊葡萄酒外，於未有禁止堂食之前，Plume主要提供高級佐酒輕食，例如46個月風乾Gallice Beef、澳洲和牛他他、Bernard Antony芝士拼盤和Croque Monsieur等。禁晚市後，客人無法享受夜景，於是將日景的享受升級，由中午12點到6點推出午市套餐，$420起包前菜、主菜、伴菜及甜品共四道菜，性價比高。

Écriture於2018年4月開業，由2019年至今期間連續獲得米芝蓮二星榮譽。我曾經到訪Écriture兩次，由Maxime設計的每道菜式精緻如藝術品，以富有深度的配搭和複雜的烹調技巧，宗於原味地帶出細膩層次。而來到Plume，理念不變，只是菜式風格走向簡約和傳統。

固定餐牌上的澳洲和牛他他Australian Wagyu Tartare，分量意想不到的慷慨，賣相傳統，沒有太多花巧，已經十分吸引。澳洲和牛軟嫩無渣，油潤柔糯，肉鮮帶甜，香料辛香刺激著味蕾，濃郁而不過份，已放入必食名單！

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