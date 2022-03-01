午餐吃好：廚壇新貴9道菜嚐味餐單！滋潤花膠杏汁燉日本蜜瓜、甘香鹹蛋黃重皮蝦、嫩滑乳龍蝦椰皇蛋白

在唐述連裝修也十劃未有一撇時，已經成為城中最為人引頸以待的中菜食府，因為老饕們早已收到風，擔任Mira Dining最新中菜府廚藝總監的，是被稱為廚壇新貴的周世韜(Saito)師傅。唐述終於在二月份開幕，先介紹靈魂人物周世韜。

世韜師傅其實入行已經24年，自小在「家廚」祖母耳濡目染下愛上入廚，15歲正式入行，20歲便成為餐廳大廚，曾經於鴻星、東海、利苑、君悅等掌廚，以及為人氣食府如John Anthony、Dim Sum Library及胡同等擔任廚藝總監。即使獲得肯定，也決心精益求精，多年前在香港中華廚藝學院進修，於2016年畢業於大師班課程。具備中菜紅褲仔出生累積下來的實戰經驗，也有學院派國際化而又與時並進的專業和思維，見過細韜師傅，或品嘗過其菜式，便知他過人之處。

對上一次與世韜師傅見面，大概是一年多年前，他與富臨飯店推出四手盛宴的時候。但真正聊天，已是三、四年前在John Anthony的時候。在中菜界來說稱得上年輕的世韜師傅，當時給人感覺活力充沛、談笑風生，鬼馬又幽默，難怪女擁躉特別多。而印象最深刻，他講解食材、烹調方式，以及菜式特色時，語氣之中有點興奮、有點自豪，像形容一件藝術品如何誕生一樣，完全感受到他對中菜烹飪的熱誠。世韜師傅的格言是「不斷學習，敢於破格」，今次在唐述再次品嘗其手勢，抱著極大期望，結果沒半點令人失望，還有更上一層樓的驚喜。

踏進唐述，先會經過三條長長的走廊。第一條，天花水銀色波紋金屬面，現代感十足。第二條，像是《花樣年華》中的年代。最後一條，兩邊牆上古色古香的大門，猶如唐代宮廷的一隅。三條走廊，象徵由現代走回繁華盛世的唐朝。正式踏入唐述，酒吧天花垂下的翠綠植物，以橙、綠和寶藍色為主調的絲絨梳化和座椅，加上落地玻璃窗外180度的維港景色，像中西合壁的宮殿，華麗得來不落俗套。唐述還設有三間貴賓包廂，提供高私隱度用餐空間。

現在聚餐人少少，很難叫得滿桌食物。想一次過試多幾款世韜師傅的招牌餐，可以預訂每位$1,288的「世味人生」嚐味餐單。包括甜品9道菜，並非以中菜典型大堆頭形式，而是配合精緻器皿，以一人前份量上枱，像西式fine dining一樣，還可要求wine pairing，來個中菜新體驗。

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