兩大鬼才壽司Masters聯手Omakase餐單！鮑魚梳乎厘、竹筴魚配日本白提、釀魷魚飯配魷魚漢堡扒、貝殼烏貝壽司，Nobu式驚艷創意！

沒錯，又係Omakase！日本創意壽司之神Chef Hiroki於香港仍有隔離措施之下，也堅持親身前來香港壽司芳主持數天的夏季菜單，與擁躉們會面，當然要來捧場。Chef Hiroki最近換了髮色，糖果粉紅加天藍色，像動漫人物一樣，調皮可愛，合照當然是指定動作。而今次Chef Hiroki來港，除了與粉絲見面，還為了介紹壽司芳香港店新任行政總廚Kazunari Araki的隆重登場。

日本大阪的壽司芳多年來穩奪米芝蓮二星的榮譽，2018年來港開設首間海外分店，2020年進駐台灣。受到饕客追捧，因為Chef Hiroki的料理擁有大膽強烈的個性。於傳統日本廚藝及精神之上，加入西式創意元素，於口感、味道及擺盤上做出突破。而Kazunari Araki（荒木一成）的加入，更帶來衝擊，擦出火花！

Chef Araki擁有超過20年高級壽司人創作及入廚經驗，而且見識廣博。他曾於Nobu美國紐約店工作8年，隨後到香港洲際酒店Nobu掌廚，然後於隱日本料理（Kakure Japanese Cuisine）及海（Uni）擔任行政總廚，所以在香港也有不少長期捧場客。兩大創意壽司master，於今個夏季合作設計出18道大師發辦餐單。是日試菜，嘗了當中12道菜，已覺精彩和幸福，每道菜也有驚艷感。

第一道菜，迷你的骰，用手指拿起放進口，就像西式fine dining的Amuse-bouche。新鮮沙甸魚柔軟不腥，味道甘鮮，有點像吞拿魚碎。最有趣是洋葱脆片，微微辛香提味，更沒有一般脆片油膩，輕輕打開味蕾。

看著師傅製作料理，愈看愈好奇，愈好奇，食欲愈增。好像甜蝦馬蘇里拉芝士意式奶凍，碗上竟鋪了一塊新鮮荷葉，並非只為增添詩情畫意。荷菜中間盛載了當造的蒓菜，品嘗這道料理之前，掀起荷葉，將蒓菜滑落碗中，與甜蝦和馬蘇里拉芝士意式奶凍會合，來個小互動。甜蝦甘甜得很，奶凍有意式caprese salad的微酸開胃，充滿夏日的清爽，甜美得毫不收歛，甚至有西班牙番茄凍湯Gazpacho的清涼甘甜，即時解去夏天煩悶。

鮑魚梳乎厘又是一大驚喜，真佩服Chef Araki的創意和心思。外型與傳統梳乎厘無異，輕輕一潷便碰到大大隻日本鮑魚。鮑魚煙韌當中帶點漿口，軟硬恰到，鮮腴細膩。至於梳乎厘，當然沒有甜品梳乎厘的甜，蛋香淡雅，有空間感也有細滑口感，加上栗米和松子仁，優雅如詩，可說是茶碗蒸的變奏版。

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