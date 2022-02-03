虎虎生威迎新歲！卡地亞Great Cat系列、Boucheron Bagha鑽石戒指，老虎設計、虎眼石首飾迎新年！

農曆新年第一次同大家見面，首先祝大家身體健康，心想事成，萬事如意！

今年是虎年，當然想同大家分享一下，哪些用老虎作設計主題的首飾。第一個聯想到的是卡地亞，或者讀者們會提醒尋寶人，卡地亞出的是豹，並不是老虎——老虎體形比豹大，通常會在日間覓食，而如果老虎跟豹打起來，豹應該不是老虎的對手。

對，豹的確是卡地亞最為人熟悉的招牌設計之一，而卡地亞的老虎首飾則是比較罕有的設計。

溫莎公爵夫人（Duchess of Windsor, Wallis Simpson）是一個卡地亞The Panther系列的粉絲，她將自己擁有的Panther首飾收藏命名叫「Great Cat」，而在這個Great Cat collection中，就有一件卡地亞於1954特別為溫莎公爵夫人設計的老虎手鐲。

由黃金打造，身上鑲滿鑽石及配上綠寶石的眼睛，老虎身上的班紋是黑瑪瑙（black onyx）。老虎全身由多節組合而成，可以非常貼服地戴在手上。於1959年，卡地亞再設計了一隻配襯的胸針加入Great Cat家庭中。傳說溫莎公爵夫人經常在家裏將這Great Cat collection當作玩具把玩。

Boucheron一向都有用不同的動物作設計，其中的老虎鑽石戒指命名為「Bagha」，用黃金、白金或紅金配上鑽石，綠寶石及藍寶石鑲成。

Van Cleef & Arpels 有一個卡通化動物系列名為「Lucky Animals」。系列當中有小狗、貓、熊貓等等。雖然系列中沒有老虎，但它的獅子卻十分可愛，用黃金及虎眼石（Tiger’s Eye）打造，跟虎年也總算有點關系。

虎眼石是石英（Quartz）的一種，顏色是深啡配金黃色，跟虎皮的花紋有點相像。虎眼石有一特點就是在燈光下，你可以看到虎眼石內如金絲糖般的紋路上有一條光紋，我們俗稱為貓眼效果（Cat’s Eye）或學名叫Chatoyancy。如果將虎眼石切割成卜面圓拱形（Cabouchon），貓眼的效果便更加明顯。

在虎年裏，大家不妨用老虎或以虎眼石為設計重點的首飾，來迎接新的一年吧！