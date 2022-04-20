消費券2022 | 一文睇晒逾80個商場至筍購物優惠！晚市堂食激賺25%回贈！$1消費可換領戲票？名牌低至一折！點樣賺到盡？（不斷更新）

首期5,000元消費券終於到手，好想馬上衝到各大小商店瘋狂買、買、買，再瘋狂食、食、食！為了迎接第二輪消費券，不少商場都推出消費券優惠，讓大家購物時可以盡享「一折」、「買一送一」、「100%回贈」等不同優惠！想拎盡晒所有著數優惠？即睇！

【消費券商場優惠】荷里活廣場：大派超過$150萬優惠券！買$1,200即送$200！



荷里活廣場由4月22日起至6月26日期間，將於逢星期五、六、日及公眾假期舉行「好賞SHOPPING」活動！活動期間，只要即日於場內以電子貨幣消費滿$1,200或VIC會員憑120積分，即可換領指定商戶優惠券套裝！套裝內含2 張$5 購物優惠券、1張$50美食優惠券以及1張$50時裝及美容優惠券，總值$200！



【消費券商場優惠】信和集團：儲印章換高達$3,000 S現金券！



信和集團商場旗下6大商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心）及帝國中心將於4月21日至6月1日期間特別加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃！S⁺ REWARDS會員於活動期間，於以上6大商場內以電子貨幣單一消費每滿$250，即可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10及20個電子印章，即可分別換領$20、$30、$200及$1,250之指定S現金券，儲齊20個印章即可獲得合共價值$1,500 的S現金券！每個會員於整個活動期內更共可獲電子印章卡2張，換言之，活動期間會員最多可兌換高達$3,000 S現金券！





【消費券商場優惠】Megabox：送高達$1680優惠卷！消費滿額即換德國寶家電！





MegaBox於即日起至5月31日期間推出多個消費券獎賞！，當中包括消費回贈優惠、現金券、折扣優惠券、商戶消費券購物優惠等，買家品就啱晒！



優惠1：以八達通於MegaBox商戶消費滿$200或以上，即可換領$20美食/零售現金券 + $200商戶折扣優惠券；如消費$400或以上，則可換領$50美食/零售現金券 + $400商戶折扣優惠券



優惠2：如使用使用WeChat Pay HK、支付寶或Tap & Go購物，消費滿$600或以上，即可換領$60美食/零售現金券 + $600商戶折扣優惠券；滿$1000或以上，即可換領$120美食/零售現金券 + $1000商戶折扣優惠券；滿$1500或以上，即可換領$180美食/零售現金券 + $1500商戶折扣優惠券



優惠3：以指定支付工具付款，消費滿$6000，即可換領「德國寶迷你手壓咖啡泡茶機」以及$200商戶現金券及折扣優惠券；消費滿$12000，即可換領「德國寶無線控溫養生壺」以及$400商戶現金券及折扣優惠券

【消費券商場優惠】黃埔天地：消費滿$500即送$50美食現金券！滿$200額外獲贈1小時免費泊車！



黃埔天地將於4月15至18日一連4天推「復活節消費賞」！活動期間凡於黃埔天地指定商舖以電子貨幣消費滿$500或以上，即可換領指定$50美食現金券1張！除了送美食現金券，由4月15起至6月30日，凡於黃埔天地消費滿$200或以上，除可享有即日3小時免費泊車外，更可額外獲贈1小時免費泊車券1張，供下次泊車時使用，啱晒假日揸車shopping的大家！



【消費券商場優惠】香港仔中心：消費滿$400即可獲贈$60現金券！



香港仔中心地將於4月15至18日一連4天推「消費加碼賞」！凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿$400即可獲贈$30美食現金券以及$30非餐飲類現金券，一共可獲$60現金券！每日數量有限，換完即止！

【消費券商場優惠】利園區：賺12%回贈！送高達$600電子優惠禮券！





由即日起至4月20日，利園區（利園1至6期、希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道一號、利園其他商舖）推限時消費禮遇！活動期內，Lee Gardens Club會員利園區內消費滿指定金額，即可享高達12%消費回贈，獲取高達$600的電子優惠禮券！



即日電子貨幣消費滿$1000：可獲$100利園區電子優惠禮券



即日電子貨幣消費滿$3000：可獲$200利園區電子優惠禮券 + DFS旗下香港T廣場美妝世界銅鑼灣店（希慎廣場）$100電子優惠禮券



即日電子貨幣消費滿$5000：可獲$500利園區電子優惠禮券 + DFS旗下香港T廣場美妝世界銅鑼灣店（希慎廣場）$100電子優惠禮券







【消費券商場優惠】太古城中心：消費滿$800送$200！





太古城中心都有優惠！由4月14日起至5月29日，於太古城中心以任何電子貨幣單次消費滿指定金額，即可換取場內不同類別商戶之無消費條件現金券！如成功登記成為LIVE+會員，再以電子貨幣單次消費滿$800，更即送不同類別的$100無消費條件商戶現金券；若以八達通或渣打國泰Mastercard消費，更即時賞多$50或$100現金禮券！換句話說，以渣打國泰Mastercard單次消費滿$800，即送$200！



單次電子貨幣消費滿$800：即送$50無消費條件太古城中心時裝現金禮券 + $50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券



單次八達通消費滿$800：即送$100無消費條件太古城中心商場現金禮券 + $50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券



單次渣打國泰Mastercard消費滿$800：即送$50無消費條件太古城中心時裝現金禮券 + $50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券 + $100無消費條件太古城中心商場現金禮券







【消費券商場優惠】愉景灣：消費$300送$50！



愉景灣於4月7日至30日特別推出「愉景灣春日消費賞」！推廣期內，凡在愉景廣場、愉景北商場或D’Deck其中2間不同商戶以4大電子消費平台 (Alipay HK、八達通、 WechatPay HK 及 Tap & Go) 惠消費$300元或以上，同時追蹤愉景灣Instagram或 Facebook，即可換領愉景灣$50現金券1張，逢星期一更有雙倍現金券獎賞！

【消費券商場優惠】MOKO新世紀廣場：33% 購物贈券回贈！

新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場三大商場推出「全城消費券加碼賞」，只要消費滿指定金額即可享高達$4,150元購物贈券或高達33%的贈券回贈！

其中MOKO新世紀廣場換領高達33% 購物贈券回贈，包括餐飲、時裝、美容、電子產品等類別，當中餐飲贈券為半價折扣贈券（消費滿$400即可減$200)，場內大部分商戶包括北京樓、念川居、THE PANTRY & CHIPS REPUBLIC、段純貞、炙宴等均適用！實用度超高！

YOHO MALL形點每日消費最多可換領總值$4,150活動贈券套裝，消費券期間合共送出總值超過900萬元優惠券！而葵芳新都會廣場亦有高達20%換領回贈，使用消費券$5,000即可換領$1,000美容、時裝以及餐飲贈券，當中美容贈券可享高達半價優惠（消費滿$200即可享$100折扣），贈券適用於Estée Lauder、LANEIGE、Lancôme、M·A·C、Kiehl's等逾20個美妝品牌！

三大商場更有一系列「車主福音」泊車優惠，只要於MOKO新世紀廣場（星期一至四）消費$100或以上，即可享有3小時免費泊車；（星期五至日及公眾假期）消費$200或以上，則可享有4小時免費泊車。如即日泊滿3小時，額外加送1小時泊車券及$20餐飲贈券。

於YOHO MALL形點消費$100或以上，即可享有1小時免費泊車。星期一至五消費$400或以上，或於星期六、日及公眾假期消費$500或以上，均可享有2小時免費泊車。此外，星期一至五於指定食肆消費滿$100，額外加送1小時免費泊車！

於新都會廣場消費HK$100或以上，亦可享有1小時免費泊車；消費$400或以上，則可享有2小時免費泊車。星期一至五中午12時至下午5時前入車並同時換領免費泊車優惠，額外加送1小時免費泊車及1小時泊車券！

【消費券商場優惠】置富Malls：總值逾100萬現金券！

由4月9日起，置富Malls旗下11大商場（包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商場、都會駅、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈、華都大道）推出消費加倍賞，送出總值逾100萬現金券！

Fortune+ 會員於+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場及都會駅場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$500、$1,500或$3,000，憑即日之電子貨幣簽賬存根及相符之商戶機印消費單據，即可分別換領相對應之$50、$250或$600商戶現金券，送贈高達20%回贈！同時更可賺取Point+積分，儲分更可兌換各大品牌禮券及豐富禮品！於場內累積消費總額最高之3名Fortune+ 會員，更合共可獲贈總值超過$10,000的新款智慧家電或電子遊戲產品！

此外，Fortune+ 會員亦可於置富都會、麗港城商場、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈於推廣期內兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$350或$800，出示有效的即日商戶機印消費單據則可分別換領$50或$150之指定商戶現金券！華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領，換領時可憑7日內的消費單據（只接受由4月9 日起發出之有效消費單據）同樣獲贈商戶現金券！

【消費券商場優惠】恒基7大商場：送高達HK$430回贈！





恒基7大商場（MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊）將於4月14日起推出「消費券購物二重賞」！H·COINS會員於推廣期內累積消費$5,000，則可賺額外$430獎賞！



第一賞：4月14日至6月10日，H·COINS會員只需要以4大電子消費平台，包括支付寶香港、八達通、 Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於恒基地產旗下7大商場的零售或餐飲商戶單一消費每滿$200，經H·COINS手機APP登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚！集齊2枚電子印花，即可獲得$30恒基地產旗下商場購物電子禮券1張！



第二賞：H·COINS會員於推廣期內以4大電子消費平台累積消費滿$5,000，即可獲K$400恒基地產旗下商場電子禮券 （包括$200購物電子禮券及$200餐飲電子禮券），先到先得，送完即止！

【消費券商場優惠】華懋集團7大商場 + 中環街市：消費滿額送$300現金券，最多賺$600！



華懋集團旗下七大商場（如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心）以及中環街市推現金回賺優惠！由4月7日起，凡於上述七大商場及中環街市以支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」及 WeChat Pay消費滿$100，即可獲贈一套三張港幣$100現金券，合共$300！每張收更據最多可換領兩套現金券，即最多可賺$600！



【消費券商場優惠】信和集團：送音樂會門票、$350現金券！



信和集團旗下商場（屯門市廣場、 奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心、及帝國中心）推「消費大激賞」優惠！於4月7日至20日期間，S⁺ REWARDS會員只要在S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面並在線上單一消費滿$3,800，即有機會換領熱搶音樂會門票2張！



此外，上述信和集團旗下商場亦推出「齊心抗疫．三重升級賞」優惠！S⁺ REWARDS會員只要於下午6時後進車，並於場內以電子貨幣外賣單一消費滿HK$300，並於即日成功上載及登記點數，即可獲贈$350 S現金券一套及額外1小時免費泊車優惠！





「齊心抗疫．三重升級賞」

推廣日期：即日至2022年4月20日



一重賞（全日適用）：S⁺ REWARDS會員於場內以電子貨幣於指定餐飲美食商戶單一消費滿$200，並成功登記點數，即可獲得1張$50購物S現金券。



二重賞（下午6時後；中港城全日適用）：S⁺ REWARDS會員於場內以電子貨幣單一消費滿$300，並於即日成功上載及登記點數，可獲得$300 S現金券（包括1張$50購物S現金券、1張$50美食S現金券及4張$50指定類別S現金券）一套！



三重賞：（下午6時後；中港城全日適用）：顧客於下午6時後泊車（以進車時間計算）及於指定商場指定餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿$100，可換領額外1小時免費泊車優惠！（可與其他泊車優惠同時使用）

【消費券商場優惠】D2 Place：送$50現金券+免費泊車2小時！精選商戶推換領優惠！

毛孩最愛的D2 Place都有優惠！由即日起至至5月31日，只要於D2 Place任何一間零售或娛樂商戶及任何一間餐飲商戶以消費券消費最少$50，即可獲贈1張$50 D2 Place商場現金券及即日私家車免費泊車2小時！另外於4月15日至5月31日活動期間，D2 Place精選商戶更會推出多項消費換領禮品優惠，當叫包括紅葉茶屋消費滿$200送黑蜜抹茶蕨餅1客、TORIO消費滿$500可獲Cats Shopping Bag、CASPAR HOUSE x m.e.s.消費滿$200送指定款式的動物束口布袋1個等等，即睇有咩優惠！





【消費券商場優惠】恒隆商場：每星期消費滿額即送電子優惠券，最高賺$600！

由即日起至5 月 15 日，「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、 印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）之商戶每星期以電子消費累積每滿$ 1,500，即可透過恒隆商場手機APP獲贈$100購物電子券1張及$50餐飲電子券2張！每位會員每星期可換領最多3張購物電子券及6張餐飲電子券，最高可賺$600！

【消費券商場優惠】SOGO：購物滿$800送$50優惠券！網店消費滿額即減！





「SOGO Rewards 會員日」將於 4月8至18日期間舉行！適逢消費券首期，由4月8日起至5月2日，SOGO將加推「崇光消費加碼賞 Spring Rewards」，於崇光店內即日單一購物滿淨值$800，即可獲贈$50購物現金券！網店購物同樣有優惠，於崇光網店單一購物滿淨值$1,800，並輸入優惠碼「SPRING80」，即可享$80折扣優惠；而單一購物滿淨值$3,000，並輸入優惠碼「SPRING150」，即可享$150折扣優惠！





【消費券商場優惠】海港城：精選商品低至一折！最多賺$15,000優惠券！

海港城已於3月30日推出全新活動「TODAY BEST OFFER」，每日送上限時限量快閃驚喜優惠，當中包括買一送一、低至一折精選商品等！只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情！參與海港城「TODAY BEST OFFER」的品牌多達40個，包括AMOREPACIFIC、Jurlique、Aveda、 Sulwhasoo雪花秀、The history of Whoo、 Atelier Cologne、Chloé Atelier des Fleurs、JOYCE Beauty、 IPSA、CANVAS、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、Marimekko、 ANTEPRIMA、Club Monaco、Hot Toys Rebel Base、OTO、National Geographic、Swarovski及Exclusivites等。

（圖源：海港城）

值得留意的是，只要登記成為HARBOUR CITYZEN會員，並於海港城商戶同日以指定電子付款方式（最多可累積同一個會員於3間不同商戶之單據）消費每$1,500（上限$15,000），即可換領1張$50美食優惠券、1張$100美食優惠券及1張指定$100購物優惠券；消費每$4,000（上限$40,000），可額外換領1張指定$500購物優惠券！逢星期二及星期日消費更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取$15,000優惠券！優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠！

此外，只要以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100，平日可享2小時免費泊車（最多6小時）；周末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。

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