消費券2022 | 一文睇晒逾80個商場至筍購物優惠！晚市堂食激賺25%回贈！$1消費可換領戲票？名牌低至一折！點樣賺到盡？（不斷更新）

首期5,000元消費券終於到手,好想馬上衝到各大小商店瘋狂買、買、買,再瘋狂食、食、食!為了迎接第二輪消費券,不少商場都推出消費券優惠,讓大家購物時可以盡享「一折」、「買一送一」、「100%回贈」等不同優惠!想拎盡晒所有著數優惠?即睇!

【消費券商場優惠】荷里活廣場:大派超過$150萬優惠券!買$1,200即送$200!



荷里活廣場由4月22日起至6月26日期間,將於逢星期五、六、日及公眾假期舉行「好賞SHOPPING」活動!活動期間,只要即日於場內以電子貨幣消費滿$1,200或VIC會員憑120積分,即可換領指定商戶優惠券套裝!套裝內含2 張$5 購物優惠券、1張$50美食優惠券以及1張$50時裝及美容優惠券,總值$200!



【消費券商場優惠】信和集團:儲印章換高達$3,000 S現金券!



信和集團商場旗下6大商場(屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心)及帝國中心將於4月21日至6月1日期間特別加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃!S⁺ REWARDS會員於活動期間,於以上6大商場內以電子貨幣單一消費每滿$250,即可獲電子印章1個,累積每滿2、4、10及20個電子印章,即可分別換領$20、$30、$200及$1,250之指定S現金券,儲齊20個印章即可獲得合共價值$1,500 的S現金券!每個會員於整個活動期內更共可獲電子印章卡2張,換言之,活動期間會員最多可兌換高達$3,000 S現金券!





【消費券商場優惠】Megabox:送高達$1680優惠卷!消費滿額即換德國寶家電!





MegaBox於即日起至5月31日期間推出多個消費券獎賞!,當中包括消費回贈優惠、現金券、折扣優惠券、商戶消費券購物優惠等,買家品就啱晒!



優惠1:以八達通於MegaBox商戶消費滿$200或以上,即可換領$20美食/零售現金券 + $200商戶折扣優惠券;如消費$400或以上,則可換領$50美食/零售現金券 + $400商戶折扣優惠券



優惠2:如使用使用WeChat Pay HK、支付寶或Tap & Go購物,消費滿$600或以上,即可換領$60美食/零售現金券 + $600商戶折扣優惠券;滿$1000或以上,即可換領$120美食/零售現金券 + $1000商戶折扣優惠券;滿$1500或以上,即可換領$180美食/零售現金券 + $1500商戶折扣優惠券



優惠3:以指定支付工具付款,消費滿$6000,即可換領「德國寶迷你手壓咖啡泡茶機」以及$200商戶現金券及折扣優惠券;消費滿$12000,即可換領「德國寶無線控溫養生壺」以及$400商戶現金券及折扣優惠券

【消費券商場優惠】黃埔天地:消費滿$500即送$50美食現金券!滿$200額外獲贈1小時免費泊車!



黃埔天地將於4月15至18日一連4天推「復活節消費賞」!活動期間凡於黃埔天地指定商舖以電子貨幣消費滿$500或以上,即可換領指定$50美食現金券1張!除了送美食現金券,由4月15起至6月30日,凡於黃埔天地消費滿$200或以上,除可享有即日3小時免費泊車外,更可額外獲贈1小時免費泊車券1張,供下次泊車時使用,啱晒假日揸車shopping的大家!



【消費券商場優惠】香港仔中心:消費滿$400即可獲贈$60現金券!



香港仔中心地將於4月15至18日一連4天推「消費加碼賞」!凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿$400即可獲贈$30美食現金券以及$30非餐飲類現金券,一共可獲$60現金券!每日數量有限,換完即止!

【消費券商場優惠】利園區:賺12%回贈!送高達$600電子優惠禮券!





由即日起至4月20日,利園區(利園1至6期、希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道一號、利園其他商舖)推限時消費禮遇!活動期內,Lee Gardens Club會員利園區內消費滿指定金額,即可享高達12%消費回贈,獲取高達$600的電子優惠禮券!



即日電子貨幣消費滿$1000:可獲$100利園區電子優惠禮券



即日電子貨幣消費滿$3000:可獲$200利園區電子優惠禮券 + DFS旗下香港T廣場美妝世界銅鑼灣店(希慎廣場)$100電子優惠禮券



即日電子貨幣消費滿$5000:可獲$500利園區電子優惠禮券 + DFS旗下香港T廣場美妝世界銅鑼灣店(希慎廣場)$100電子優惠禮券







【消費券商場優惠】太古城中心:消費滿$800送$200!





太古城中心都有優惠!由4月14日起至5月29日,於太古城中心以任何電子貨幣單次消費滿指定金額,即可換取場內不同類別商戶之無消費條件現金券!如成功登記成為LIVE+會員,再以電子貨幣單次消費滿$800,更即送不同類別的$100無消費條件商戶現金券;若以八達通或渣打國泰Mastercard消費,更即時賞多$50或$100現金禮券!換句話說,以渣打國泰Mastercard單次消費滿$800,即送$200!



單次電子貨幣消費滿$800:即送$50無消費條件太古城中心時裝現金禮券 + $50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券



單次八達通消費滿$800:即送$100無消費條件太古城中心商場現金禮券 + $50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券



單次渣打國泰Mastercard消費滿$800:即送$50無消費條件太古城中心時裝現金禮券 + $50無消費條件太古城中心指定餐飲商戶現金券 + $100無消費條件太古城中心商場現金禮券







【消費券商場優惠】愉景灣:消費$300送$50!



愉景灣於4月7日至30日特別推出「愉景灣春日消費賞」!推廣期內,凡在愉景廣場、愉景北商場或D’Deck其中2間不同商戶以4大電子消費平台 (Alipay HK、八達通、 WechatPay HK 及 Tap & Go) 惠消費$300元或以上,同時追蹤愉景灣Instagram或 Facebook,即可換領愉景灣$50現金券1張,逢星期一更有雙倍現金券獎賞!

【消費券商場優惠】MOKO新世紀廣場:33% 購物贈券回贈!

新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場三大商場推出「全城消費券加碼賞」,只要消費滿指定金額即可享高達$4,150元購物贈券或高達33%的贈券回贈!

其中MOKO新世紀廣場換領高達33% 購物贈券回贈,包括餐飲、時裝、美容、電子產品等類別,當中餐飲贈券為半價折扣贈券(消費滿$400即可減$200),場內大部分商戶包括北京樓、念川居、THE PANTRY & CHIPS REPUBLIC、段純貞、炙宴等均適用!實用度超高!

YOHO MALL形點每日消費最多可換領總值$4,150活動贈券套裝,消費券期間合共送出總值超過900萬元優惠券!而葵芳新都會廣場亦有高達20%換領回贈,使用消費券$5,000即可換領$1,000美容、時裝以及餐飲贈券,當中美容贈券可享高達半價優惠(消費滿$200即可享$100折扣),贈券適用於Estée Lauder、LANEIGE、Lancôme、M·A·C、Kiehl's等逾20個美妝品牌!

三大商場更有一系列「車主福音」泊車優惠,只要於MOKO新世紀廣場(星期一至四)消費$100或以上,即可享有3小時免費泊車;(星期五至日及公眾假期)消費$200或以上,則可享有4小時免費泊車。如即日泊滿3小時,額外加送1小時泊車券及$20餐飲贈券。

於YOHO MALL形點消費$100或以上,即可享有1小時免費泊車。星期一至五消費$400或以上,或於星期六、日及公眾假期消費$500或以上,均可享有2小時免費泊車。此外,星期一至五於指定食肆消費滿$100,額外加送1小時免費泊車!

於新都會廣場消費HK$100或以上,亦可享有1小時免費泊車;消費$400或以上,則可享有2小時免費泊車。星期一至五中午12時至下午5時前入車並同時換領免費泊車優惠,額外加送1小時免費泊車及1小時泊車券!

【消費券商場優惠】置富Malls:總值逾100萬現金券!

由4月9日起,置富Malls旗下11大商場(包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商場、都會駅、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈、華都大道)推出消費加倍賞,送出總值逾100萬現金券!

Fortune+ 會員於+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場及都會駅場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$500、$1,500或$3,000,憑即日之電子貨幣簽賬存根及相符之商戶機印消費單據,即可分別換領相對應之$50、$250或$600商戶現金券,送贈高達20%回贈!同時更可賺取Point+積分,儲分更可兌換各大品牌禮券及豐富禮品!於場內累積消費總額最高之3名Fortune+ 會員,更合共可獲贈總值超過$10,000的新款智慧家電或電子遊戲產品!

此外,Fortune+ 會員亦可於置富都會、麗港城商場、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈於推廣期內兩間不同商戶以電子貨幣消費滿$350或$800,出示有效的即日商戶機印消費單據則可分別換領$50或$150之指定商戶現金券!華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領,換領時可憑7日內的消費單據(只接受由4月9 日起發出之有效消費單據)同樣獲贈商戶現金券!

【消費券商場優惠】恒基7大商場:送高達HK$430回贈!





恒基7大商場(MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心.沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊)將於4月14日起推出「消費券購物二重賞」!H·COINS會員於推廣期內累積消費$5,000,則可賺額外$430獎賞!



第一賞:4月14日至6月10日,H·COINS會員只需要以4大電子消費平台,包括支付寶香港、八達通、 Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK,於恒基地產旗下7大商場的零售或餐飲商戶單一消費每滿$200,經H·COINS手機APP登記賺取COINS後,即可獲贈電子印花1枚!集齊2枚電子印花,即可獲得$30恒基地產旗下商場購物電子禮券1張!



第二賞:H·COINS會員於推廣期內以4大電子消費平台累積消費滿$5,000,即可獲K$400恒基地產旗下商場電子禮券 (包括$200購物電子禮券及$200餐飲電子禮券),先到先得,送完即止!

【消費券商場優惠】華懋集團7大商場 + 中環街市:消費滿額送$300現金券,最多賺$600!



華懋集團旗下七大商場(如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心)以及中環街市推現金回賺優惠!由4月7日起,凡於上述七大商場及中環街市以支付寶香港、八達通、Tap&Go 「拍住賞」及 WeChat Pay消費滿$100,即可獲贈一套三張港幣$100現金券,合共$300!每張收更據最多可換領兩套現金券,即最多可賺$600!



【消費券商場優惠】信和集團:送音樂會門票、$350現金券!



信和集團旗下商場(屯門市廣場、 奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心、及帝國中心)推「消費大激賞」優惠!於4月7日至20日期間,S⁺ REWARDS會員只要在S⁺ REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面並在線上單一消費滿$3,800,即有機會換領熱搶音樂會門票2張!



此外,上述信和集團旗下商場亦推出「齊心抗疫.三重升級賞」優惠!S⁺ REWARDS會員只要於下午6時後進車,並於場內以電子貨幣外賣單一消費滿HK$300,並於即日成功上載及登記點數,即可獲贈$350 S現金券一套及額外1小時免費泊車優惠!





「齊心抗疫.三重升級賞」

推廣日期:即日至2022年4月20日



一重賞(全日適用):S⁺ REWARDS會員於場內以電子貨幣於指定餐飲美食商戶單一消費滿$200,並成功登記點數,即可獲得1張$50購物S現金券。



二重賞(下午6時後;中港城全日適用):S⁺ REWARDS會員於場內以電子貨幣單一消費滿$300,並於即日成功上載及登記點數,可獲得$300 S現金券(包括1張$50購物S現金券、1張$50美食S現金券及4張$50指定類別S現金券)一套!



三重賞:(下午6時後;中港城全日適用):顧客於下午6時後泊車(以進車時間計算)及於指定商場指定餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿$100,可換領額外1小時免費泊車優惠!(可與其他泊車優惠同時使用)

【消費券商場優惠】D2 Place:送$50現金券+免費泊車2小時!精選商戶推換領優惠!

毛孩最愛的D2 Place都有優惠!由即日起至至5月31日,只要於D2 Place任何一間零售或娛樂商戶及任何一間餐飲商戶以消費券消費最少$50,即可獲贈1張$50 D2 Place商場現金券及即日私家車免費泊車2小時!另外於4月15日至5月31日活動期間,D2 Place精選商戶更會推出多項消費換領禮品優惠,當叫包括紅葉茶屋消費滿$200送黑蜜抹茶蕨餅1客、TORIO消費滿$500可獲Cats Shopping Bag、CASPAR HOUSE x m.e.s.消費滿$200送指定款式的動物束口布袋1個等等,即睇有咩優惠!





【消費券商場優惠】恒隆商場:每星期消費滿額即送電子優惠券,最高賺$600!

由即日起至5 月 15 日,「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業(包括都爹利街一號、 印刷行、樂成行及渣打銀行大廈)之商戶每星期以電子消費累積每滿$ 1,500,即可透過恒隆商場手機APP獲贈$100購物電子券1張及$50餐飲電子券2張!每位會員每星期可換領最多3張購物電子券及6張餐飲電子券,最高可賺$600!

【消費券商場優惠】SOGO:購物滿$800送$50優惠券!網店消費滿額即減!





「SOGO Rewards 會員日」將於 4月8至18日期間舉行!適逢消費券首期,由4月8日起至5月2日,SOGO將加推「崇光消費加碼賞 Spring Rewards」,於崇光店內即日單一購物滿淨值$800,即可獲贈$50購物現金券!網店購物同樣有優惠,於崇光網店單一購物滿淨值$1,800,並輸入優惠碼「SPRING80」,即可享$80折扣優惠;而單一購物滿淨值$3,000,並輸入優惠碼「SPRING150」,即可享$150折扣優惠!





【消費券商場優惠】海港城:精選商品低至一折!最多賺$15,000優惠券!

海港城已於3月30日推出全新活動「TODAY BEST OFFER」,每日送上限時限量快閃驚喜優惠,當中包括買一送一、低至一折精選商品等!只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼,即可獲得當日精選優惠詳情!參與海港城「TODAY BEST OFFER」的品牌多達40個,包括AMOREPACIFIC、Jurlique、Aveda、 Sulwhasoo雪花秀、The history of Whoo、 Atelier Cologne、Chloé Atelier des Fleurs、JOYCE Beauty、 IPSA、CANVAS、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、Marimekko、 ANTEPRIMA、Club Monaco、Hot Toys Rebel Base、OTO、National Geographic、Swarovski及Exclusivites等。

(圖源:海港城)

值得留意的是,只要登記成為HARBOUR CITYZEN會員,並於海港城商戶同日以指定電子付款方式(最多可累積同一個會員於3間不同商戶之單據)消費每$1,500(上限$15,000),即可換領1張$50美食優惠券、1張$100美食優惠券及1張指定$100購物優惠券;消費每$4,000(上限$40,000),可額外換領1張指定$500購物優惠券!逢星期二及星期日消費更可獲雙倍優惠券獎賞,最多可賺取$15,000優惠券!優惠券可於超過350間海港城指定參與商戶使用,專享購物低至67折及餐飲半價優惠!

此外,只要以指定電子付款方式即日單一消費每滿$100,平日可享2小時免費泊車(最多6小時);周末及假日亦可享1小時免費泊車(最多3小時)。

