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08/07/2022

一張藤蓆3千元？移民趕住買棉被？守住補蓆、打絲棉被傳統手藝！半世紀繡莊第二代傳人：有人珍惜就繼續做！

#馬辰蓆 #人物專訪 #協義興繡莊 #石硤尾 #藤蓆 #集體回憶 #絲棉被 #傳統手藝 #舊邨重建計劃 #守業 #家族生意 #棉被 #手打絲棉被 #移民 #補蓆 #打絲棉 #工藝 #老店 #涼蓆
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　好熱！今個夏天真是好熱，好想全日躲進冷氣房不出門！老一輩人都說，要消暑降溫，以前家家戶戶都愛瞓涼蓆，就算不開冷氣，一樣感覺好凉爽！涼蓆？這些「古老嘢」現在還有人用？當然有！這些「識蓆之人」不但願意花三千多元買一張馬辰蓆，用爛了還會專程拿去給「四姨」修補！

 

　　「四姨」是誰？在石硤尾舊式街市裏，有一家擁有五十年歷史的老店——協義興繡莊！「四姨」林美倩就是這間繡莊的第二代傳人，也是香港僅存懂得補蓆和打絲棉被的師傅！

 

 

協義興繡莊成立於1972年，至今已有五十年歷史，是香港目前少數仍有出售自家制手打絲棉被的店鋪。

 

Read More：創業＝做Project？花光積蓄研發「最佳枕頭」！港大學生甘為床品市場冒險：要有勇氣去蝕錢！

 

下頁睇更多：關於「協義興繡莊」的故事

 

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