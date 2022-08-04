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04/08/2022

解決房屋問題初露曙光

#樓市 #買樓 #房屋問題 #公屋 #綠化地帶
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

 

　　人們常說資源重要，但我認為政府施政更加重要，好的施政可以帶動市民在面對考驗的時候轉危為機的！

 

　　眼前是悲情籠罩的香港樓市，多個樓花項目也出現超低價發售！在二手市場方面，屯門區一些基建及配套良好的地方，包括未來南延綫板塊的物業，4百多萬港元就可以買到兩房單位了，即是說以年青人的人均入息中位數字計算，兩小口子可以買到的樓價上限約550萬港元（並過到壓力測試），其實樓價已經低過這個數字。不少市場已回復舊日上車天堂之餘，亦給予我們一個訊息，就是過去很難解決的房屋政策表面看已經解決了很大部分，當然，這是假設悲情持續的話。

 

（iStock）

 

　　但在長遠來說，經濟不可能永遠低迷，防疫措施亦不可能永遠嚴謹，疫情亦不可能永遠困擾著我們！市場始終會有否極泰來的一日，樓價始終會在谷底回復，所以我們還是要有好的房屋政策，政府的新班子上場，如果在評論員的角度來說，我是相當滿意的，批閱土地的速度顯然在增加中，行政亦正在改善中。當然暫時不可以說是看到短期解決到房屋問題的數據，但我們是有條件去思索一個問題：我一直以來覺得政府愈多基建愈大興土木，建築成本會正面作出上升的，即是說增加供應令樓價放緩這想法未必理想，這看法我是根據過去二十年香港政府建屋經常超支的效率去推演的。

 

　　如果現任政府可以繼續加快效率的話，效率才可以令到成本大減的，即是說以較短時間去興建較多住宅樓宇的時候，這個才是突破成本的關鍵，我是祝願現任政府有條件去做到這個階段的。

 

　　政府新班子亦強調解決土地供應問題主要聚焦於1.6萬公頃的綠化地帶，我是一直提倡及十分同意的，沒有比下一代及貧窮家庭得到安居樂業更加重要。當然發展綠化地會令到供應充足，解決深層次矛盾，亦可以遏止地產霸權的勢力。

 

　　但可能比地產霸權更深層次的矛盾是一些概念上的錯誤，近年公屋的轉流率只得1%左右，其中和社會風氣有關，亦與公屋配套日益完善有關。筆者同意公屋完善、住得舒適甚至是「抵食夾大件」，但是在這大前題之下，作為一個供應策略必須要平衡轉流率。香港近年公屋的轉流只得1%，反映這是不理想的現象，沒有一個供應策略是可以承受到轉流率大幅減少，如果轉流率減少，即是說所有人搬入公屋之後沒有再搬出來，那未進入公屋的人要完全依靠新供應去提供機會，在分配上是不公的。如果轉流率是3%至5%的話，即等於公屋每年二手供應應該有2.5萬至4.2萬個單位，這個是很龐大的供應數字，希望新班子可以照顧到這點，否則對一些公屋輪候人士包括住在劏房的人士是十分不公義的。

 

 

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