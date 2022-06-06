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06/06/2022

金融戰爭下聯繫匯率更具優勢

#樓市 #買樓 #港元 #聯繫匯率 #人民幣 #美元 #金融戰爭
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　人們往往都不知道危險正在身旁，也往往是忽略了其實機會就在眼前！

 

　　當人們都覺得戰爭是很遙遠的時候，俄烏戰爭就突然爆發了，這遠在歐洲的戰爭卻帶來了全球性的高通脹！在量化貨幣多年的西方世界裏面，其實各國的經濟已充滿了泡沫，而普京今次正正是利用能源及農產品等實物，將主導權從西方金融虛擬世界中搶回來！俄羅斯宣布天然氣要用盧布來結帳不單只敗中求勝，更打破了美國的貨幣壟斷，未來美國更要面對人民幣及數碼人民幣的衝擊。

 

　　西方的變遷還有金融世界後面的保護傘－－軍事霸權！中俄的高超音速導彈技術是搶得到重要的優勢，俄國的鋯石導彈及中國的東風21D等系列導彈同樣改變及顛覆了戰爭的主導性及模式，2003年當中國第一個太空人楊利偉出現的時候，很多人都取笑我們的航天技術比西方落後50年，但我當時認為重點是航天科技背後的導彈技術，也早在7年前，我認為東風21D會為航母為主的海軍戰術作出大改變的時候，一些人取笑我想得太天真。

 

　　香港就在這複雜的宏觀大局之下變得危機處處，但也機會重重！

 

　　以上結構性的大局，其實正配合西去東來的國際大局趨勢，香港在東西方角力中成為了戰場的橋頭堡，也彰顯了香港金融中心地位的重要性，我們應該留意資金會否持續匯聚在香港，這影響平息時代會否繼續。

 

（iStock）

 

　　很多人覺得香港當下的考驗就是聯繫匯率制度，聯繫匯率如果要改變，就要接受太多難以掌握的變數了，當下聯繫匯率的優點我認為仍遠遠大於缺點。的確，聯繫匯率繼續運行，但香港又沒有追隨美元加息的話，我們將會面對很多套息的活動，不過這點衝擊顯然不是新事物，我們在過去幾年是承擔得起及應付得很好的。顯然，聯繫匯率的好處很多人都忽略的，因為港元與美元掛勾的關係，其實間接是與人民幣掛勾的，只要我們掌握好人民幣與港元的匯價，其實就等於主動掌握到人民幣與美元的兌換價值了，這點在過去的太平盛世重要，而在未來的互相全面對戰可能更加重要，如果用這角度去看，香港是不應該改變聯繫匯率的，除非以上所說的有關價值消失，聯繫匯率是一個重要的戰略價值。

 

　　只要香港市場逐步開放，各樣豪宅、工商項目在回復正常後會有個較大的幅度反彈，當然，住宅尤其是豪宅近年已經完全是靠香港的「內循環」去消化，現在的香港其實是百廢待興，還看下任特首如何有效迎接西去東來的大局了。

 

 

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