英超開鑼，廠兵拆「宮」不易；C朗歸位，曼聯輕取白禮頓

球迷餓波兩個半月，英超終於在本週回歸。上週社區盾，曼城夏蘭特果然正選，但紐尼斯也正如上文標題，後備登場助利物浦逆轉勝，兩隊都踢得精彩。英超開鑼，有5個必看焦點，值得留意。

焦點1：爭標雙雄能否旗開得勝

曼城和利物浦分途出擊，前者激戰韋斯咸，後者作客富咸。

雖在社區盾輸波，但曼城表現不差，而且兩個新前鋒夏蘭特和艾華利斯都踢得不俗。

艾華利斯在社區盾取得一個入球，對住強隊不怯場，分分鐘是曼城今季的奇兵。（圖片由作者提供）

韋斯咸上季取得第六名，今季繼續參加歐洲協會聯賽，但韋斯咸幾乎沒有增兵，唯一是買斷上季從巴黎聖日耳門借入的艾路拿，在繼續地莊出戰下，今季成績堪憂。

理論上，曼城實力在韋斯咸之上，今場應該要贏；但上季倒數第二輪聯賽，韋斯咸曾經逼和曼城，而曼城以往又有開季慢熱的情況，因此曼城即使贏波也未必輕鬆。

至於利物浦作客富咸，後者事隔一季以英冠冠軍身分重返英超，雖然今季做了幾個不俗收購，包括買入阿仙奴的德國門將利奴，以及從曼聯羅致中場彭利拿，但整體實力仍處於下游。

利物浦在社區盾的表現證明球隊狀態十足，紐尼斯、戴亞斯加上沙拿的鋒線組合對比以往的三叉戟似乎有更多板斧，對於以往在弱隊身上久攻不下的情況，今屆利物浦有望改善。

利物浦今季有個優勢，沙拿和紐尼斯等無份踢世界盃，變相可以保存實力，避開下半季球隊有可能出現的傷兵困擾。（圖片由作者提供）

富咸在英冠可以稱霸，但過去5季曾經3度在英超和英冠之間浮沉，證明斤兩有限，利物浦理應大勝。

焦點2：最豪增兵的阿仙奴勝過賣盤的車路士？

今年轉會窗豪花1.3億鎊增兵，阿仙奴連續兩年夏天轉會窗成為最豪球隊。

懂得花錢不代表一定進步，但觀乎兵工廠熱身賽的表現，新買來的捷西斯、舒真高都對辦，而且迅速融入，加上原班底的蕯卡、馬天利尼、奧迪加特等，活力是最大賣點。但對著穩守突擊水晶宮，只怕老鼠拉龜。

阿仙奴無買中堅，但回收外借兩年的沙列巴，此子有身高意識好，但欠缺英超經驗，就看阿迪達敢不敢用。（圖片由作者提供）

開鑼揭幕戰槍手作客水晶宮，後者上季在韋拉帶領下，表現平穩，但今場遇上實力有所提升的阿仙奴，恐怕難以偷雞，加上主場窄小不利槍手短傳滲入，和局比較正路。

同市宿敵車路士在前班主艾巴莫域治被迫賣盤後，已失去過往大手增兵動力。

雖然新班主都積極出手，還親自上陣談判，但奈何外行人操盤，至今只是買到翼鋒史達寧和中堅古尼巴利。但其實車仔班底本來就強，一隊的球員幾乎有近30人，如何排陣其實更考杜曹的能力。

車路士小將加拉加終於歸隊，上季水晶宮能踢出不俗成績，全靠這位年輕人。既有組織能力又可以入波，踢法如同林伯特，絕對可以提升車仔攻力。（圖片由作者提供）

開鑼作客愛華頓，林柏特在最後兩輪有點運氣帶領愛華頓留在英超。今季送走李察利臣，雖然鋒線不差，但中場疲弱，面對車仔各個球員都爭表現，愛華頓今場打定輸數，車路士可望大勝一場。

焦點3：熱刺最積極增兵 爭標在望？

干地繼續帶隊、班主放水增兵，熱刺球迷應該對新一季充滿期望，但球隊是否已經準備好爭標？

現時熱刺一隊球員多達23、24人，差不多人人可以正選。新加盟李察利臣、佩列錫、比蘇馬和借來的朗列格，都是有實力之人，足夠為熱刺提升一個檔次，加上干地的經驗和能量，的確值得憧憬。

干地喜歡踢343，但左中堅僅得賓戴維斯一個，但市場上選擇不多，如果要由佩列錫客串，將成熱刺防守隱患。（圖片由作者提供）

開鑼主場面對修咸頓，是最好實戰演練機會；修咸頓上季幾乎降班，但今季沒有特別補強，以實力而言，熱刺應該順利勝出。

焦點4：暴富紐卡素巧遇上缺席英超23年森林

獲得沙特財團入主的紐卡素，上季在開季14場都不勝的情況下成功護級，中途接手的艾迪賀維功不可沒。

轉會窗暫時只買入一個荷蘭邊緣國腳保治文，加上英格蘭門將普比加盟，防守力有所提升；關鍵是中前場古馬雷斯今季能否領軍，肩負見起死回生本能。紐卡素值得期待。

紐卡素現時陣中最有球味的，是古馬雷斯和麥斯明，但都不是一線球星，今季要衝上上半板有可能，但要搞局前六尚有難度。（圖片由作者提供）

諾定咸森林時隔23年重返頂級聯賽，今季大刀闊斧已經簽入11個球員，部分球員更是經驗豐富，包括曼聯的連加特、甸恩軒達臣、利物浦的尼高威廉斯、從拜仁回流的奧馬李察士等，都是有實力的球員。

今場值得留意的地方，當然是紐卡素能否展現出挑戰前列能量，而諾定咸能否踢出留在英超的力量。話時回來，紐卡素即時不勝，也應不敗。

焦點5：曼聯能否不受C朗之亂影響？

最後一場熱身賽，C朗終於上陣，但只踢了半場就被換出，更被拍到提開球場，領隊坦夏表明不能接受。

C朗之亂一日未平，曼聯內部矛盾依然存在。

從最後一場熱身賽可見，坦夏安排馬天尼斯墮後踢包抄的角色，既掩蓋他身高不足，又能運用他的活動範圍廣的特點，證明坦夏戰術素養不錯。（圖片由作者提供）

縱使坦夏強勢，但在C朗一日仍在球隊情況下，他都不能不用C朗。不過，當C朗一日仍在隊中，特權迅即成為更衣室矛盾，尤其對年輕球員，不但影響上陣時間，甚至阻礙他們成長。

紅魔首場對手不算強，白禮頓上季雖然衝到上半板，但其實球隊的整體實力並不高，加上不少球員有離心，今場難阻曼聯，紅魔應可全取三分。