曼城狀態佳，夏蘭特正選社區盾；利記待磨合，紐尼斯後備逆轉勝

英超開鑼在即，不少球隊都大致完成增兵補強，操練備戰如火如荼。見微知著，一隊球隊成功與否，除了人腳和質素，其實細節也決定成敗。

曼聯開操至今，C朗仍未與隊友合練。雖然日前熱身賽已經入場觀賽，但C朗仍打算先和領隊坦夏溝通，以確定球隊未來的方向和自己的位置才考慮是否歸隊。

當今季坦夏入主，曼聯上至管理層，下至球迷都希望帶來新氣象；殊不知，作為球隊大佬的C朗，不但未有身先士卒投入操練，反而因為未有歐聯踢而扭計。

前車路士前鋒加斯卡連奴認為，C朗想離開曼聯，是為了自己在歐聯的紀錄。雖然C朗保持著歐聯的入球紀錄141， 但只比美斯多16球，如果自己今屆沒有機會踢歐聯，分分鐘會比美斯追上。（圖片由作者提供）

C朗走或留，對曼聯實力都不會是致命影響，但就影響隊中球員上陣機會，尤其年輕小將。看到隊中老大哥有特權，士氣又怎會好？

另一邊廂的同市球隊曼城，雖然今季有不少功勲戰將離隊，但球隊沒有忘記他們，分別為史達寧、捷西斯和舒真高推出專題影片，感謝他們對球隊貢獻。

同一時間，幾位離開曼城的球員都發長文，感激球隊對自己的栽培，例如史達寧就表示自己加盟之際還是小男孩，如今離開已長大成男人；舒真高就表示曼市永遠是藍色的，表明球隊永遠在心中。

新加盟的夏蘭特在多蒙特踢89場攻入86球，如今在曼城有更多彈藥輸送，只要把握時機，入球不難，難怪有分析認為他首季就可以射入最少40球。（圖片由作者提供）

即使離隊，球隊和球員間互相尊重，沒有惡言相向，還互相勉勵和感謝，這種和睦團隊氣氛，是曼城近年得以成功重要因素。

近兩年大手增兵的阿仙奴，陣中球員越見融洽，其中新兵舒真高加盟後，隊中球員紛紛歡迎，其中比比更充當攝影師，為舒真高拍攝入隊首日的畫面，又邀請隊友一同高歌歡迎，讓舒真高感到有如回家的感覺。

而舒真高就表示從小就是阿仙奴球迷，加盟槍手是完了夢想，而受到隊友如此歡迎更是喜出望外。

兵工廠買了多個新球員，但關鍵是正選後備之間實力差距較大，而且年輕球員多，發揮不穩定。阿迪達想學曼城，要看他能否提升年輕球員成長，這是他和阿仙奴能否成功的要素。（圖片由作者提供）

團隊氣氛好壞是成功的基石，球員團結更是爭勝的關鍵，如果球員之間都缺乏信任，何來談爭標？

有良好氣氛，還需要有紀律約制球員，例如當年高普入主利物浦，就要求如果球員訓練不達標，要一直訓練到滿意為止；又例如哥迪奧拿執教曼城，規定訓練場內不設Wi-Fi，令球員不會因為只顧玩手機而缺乏交流，又規定隊中交談必須用英語，減低造成小圈子機會。

如今謝拉特在維拉也同樣希望創造一個具紀律性高的團隊，因此頒布一系列的罰則，例如訓練遲到要罰200鎊、如果比賽或開會前遲到，更會罰1000鎊，而且是每分鐘計。但在嚴格背後，也有一些激勵球員的條款，例如在比賽中無端領紅的球員，要請全隊吃一餐飯等。

熱刺引入6個新球員之後，據悉還有8000萬鎊未用，干地在熱身賽期間也暗示希望繼續增兵。不過，熱刺買易賣難，陣中不少球員因為表現乏善可陳，紛紛被人壓價，要離隊不容易，缺乏上陣機會下，容易抱怨，考驗干地如何應對。（圖片由作者提供）

罰則和條款背後，是希望凝聚球員，讓球員更有責任感。有效與否？只要看看干地上季中途接手熱刺，入主後立即改變飲食安排，包括禁食三文治和茄汁，又要求球員必須操練體能，以達到全場緊迫的要求。結果熱刺從後殺上，獲得歐聯資格，曾經質疑干地的球員都一一拜服。

足球是團隊運動，球員之間的互動和化學反應，會影響場上每一個細節，而這些細節何來？就是靠日復一日，在訓練場和球隊會議之間建立。利物浦和曼城之所以足夠強大，是領隊的細節的重視，讓球隊團結一致爭逐冠軍。

本週焦點

利物浦和曼城星期六爭奪社區盾，實力上兩隊旗鼓相當，狀態是分勝負的重點。

利物浦最後一場熱身賽小負薩爾斯堡，高普承認球隊犯錯太多，加上紐尼斯等新兵還未融合，所以現階段球隊狀態未必足夠應付強敵。

高普早就表示紐尼斯不會在社區盾正選出場，一來是希望減輕其壓力，而來原有班底夾慣夾熟，起碼可以先和曼城周旋一段時間。

高普視今場僅為熱身賽，因此連正選門將艾力臣比加都不會出場，艾祖安將會負責把關；相反哥迪奧拿則會力求打響頭炮，科頓、拿撲迪等沒有隨隊去法國熱身的球員都可能會登場，有望先勝一仗。（圖片由作者提供）

反觀曼城，夏蘭特早已證明自己，而且熱身賽出場期間見到即使與隊友默契不足，但仍可憑個人能力取得入球，今場正選登場機會很大。

以狀態而言，曼城略為高一點，精彩之處並非兩軍新前鋒對決，而是夏蘭特遇上如今世界最頂級中堅雲迪克；利物浦仍有不少球員休息，今場志不在爭標，估計最理想是打和，靠突擊取勝，但相信結果是曼城奪標。