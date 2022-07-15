體系完整，增兵補強；曼城穩定，奪冠大熱

當曼聯在熱身賽以4球大破利物浦，曼聯球迷一定會覺得復甦在望，甚至有望重回曼市爭雄的局面。但要趕上曼城，談何容易？本季再度補強的藍月亮，依然是冠軍最有力的競爭者。

過去11年6度稱霸的曼城，今屆雖有捷西斯和史達寧離隊，但補入更強悍的夏蘭特，以及可鋒可翼的艾華利斯，再加上由加雲菲臘斯填補費蘭甸奴離隊的空缺，中前場實力有增無減。

即使面對利物浦過去數年步步進迫，曼城在哥迪奧拿的帶領下，都能站穩在聯賽榜首，原因只有兩個，其一是穩定而成熟的攻守體系；另外就是合理又明智的轉會收購。

有傳車路士和阿仙奴分別希望羅致可以串演左閘的尼敦艾基和舒真高。而曼城本來就缺左閘，白禮頓的古古列拿是最大目標，但如果未能成功買人，左路攻守或成隱憂。（圖片由作者提供）

回顧曼城從2011-2012年奪冠開始，領隊從文仙尼，到柏歷堅尼，再到哥迪奧拿，都是崇尚進攻體系，在過去十多年，曼城的整體基因，已經注入了進攻足球的理念。

在班主文梳爾入主之後，一直都耐心建立球隊體系，沒有因為急於求冠而不停換領隊，這與車路士的操作大有不同，也因此造就曼城建立了一個長久的統治期，而車路士只能如同打游擊一樣，久不久才能衝擊冠軍。

曾經在其他球隊失意的球員，例如迪布尼、史達寧，都在曼城踢出一片天，其背後原因離不開穩定的踢法。車路士和利物浦都曾經頻繁換領隊，一個球員年年都要面對不同體系，試問怎會有好表現？（圖片由作者提供）

當曼城銳意建立體系，而不是為了急於衝冠而衝冠，尤其是奪得歐聯冠軍，買人增兵就變得更重要。

2016年哥迪奧拿入主之後，曼城的增兵都是圍繞哥帥的踢法所需，包括能夠從後場發動進攻的中堅，例如拉撲迪、戴亞斯等；中場要能傳善射，例如根度簡、班拿度施華等；前鋒和翼鋒則需要靈活勤力，例如效力不久給撬走的辛尼和費蘭托利斯，以及今年加盟的夏蘭特。

許多人以為曼城財大氣粗，實際上則是買賣平衡。例如今夏將史達寧（5000萬鎊）和捷西斯（4500萬）賣掉，不但可以抵銷買入夏蘭特（5100萬鎊）的費用，甚至有餘錢再羅致加雲菲臘斯（4500萬鎊）。

而且買來的人全部都有發揮空間，鮮有被揶揄為水貨的球員。當然1億先生格列殊仍然尚欠交待。

除了外購球員，其實哥迪奧拿也很樂意提攜年輕球員，例如科頓就是在哥迪奧拿的教導下破繭而出；更重要是年輕球員有實質提升，例如史達寧，入球數從加盟初的10個進步到前年的超過30個，絕對是領隊功勞。（圖片由作者提供）

當曼城有一個完整而持久的體系，再配合平衡的轉會，不難明白為何過去十年都是英超，甚至歐聯的最有力爭奪者。

只要哥迪奧拿仍是曼城領隊，藍月亮仍會是爭冠熱門；來季聯賽冠軍應該是基本要求，能否一圓歐聯冠軍夢，且看今季哥迪奧拿如何發揮新加盟球員的特質。

轉會焦點

史達寧轉投車路士，並簽約5年，杜曹更指其為重要拼圖；但車仔中前場不乏小靈快球員，如果排陣擺位，考驗杜曹功力。（圖片由作者提供）

普巴正式以自由身重返祖雲達斯。在曼聯的日子未能踢出水準，一來是受累頻頻易帥，二來是其沒有進步，只想靠在祖雲達斯的經驗在英超成功，注定他失敗而回。（圖片由作者提供）

列斯聯的拉芬夏加盟巴塞，實話實說，其實此子根本不夠料踢巴塞，如果不是沙維急於交成績而四處求購球員，此子根本就如同查奧爾、迪比等貨色，未符合巴塞的標準。（圖片由作者提供）