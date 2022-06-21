數據儲存市場潛力大！科企加強研發求突破：最緊要有現金流＋耐性投資者！

數碼化時代，企業對數據儲存的需求急增，從事相關設備與解決方案的Pure Storage，早前公布季績，收入按季大增50%，反映企業對相關產品服務需求持續強勁。

Pure Storage首席執行官Charles Giancarlo表示，最近半年在油價等因素影響，企業對IT設備耗能關注急升，相信公司產品在這方面有市場優勢。（周俊霖攝）

據其首席執行官Charles Giancarlo表示，公司視數據儲存為創新一部分，長期投放研發資源，而非像其他同業將儲存視為「貨品」，著力壓低成本。在專訪中，他指零售市場有專注售賣廉價產品的超級市場Walmart，亦有專門賣高價貨品的Nordstrom，均是很成功的企業，但在數據存儲市場過往就只有「Walmart」，Pure Storage的策略為反其道而行，持續推高效能的閃存（Flash）產品解決方案，循效能、能源消耗等方向，建立產品研發優勢。

需足夠現金流 兼耐性投資者

他看好企業數據存儲市場上，潛力未見底，閃存的市場佔比亦只有約20%，未來研發上會針對閃存裝置成本，並在雲端數據營運、容器等新興領域持續投入。

企業對數據儲存需求大增，相關業務的潛力頗大。（資料圖片）

由單一產品開始發展至現在有多項產品線，Pure Storage現有僱有逾4,000人。「不少公司停留在早期產品，未能進一步突破。」他認為，不少科企靠成功產品打響頭炮，但競爭之大，尋求突破不易，因此選擇一個足夠大的市場，是初創開拓業務首要條件。

此外，要謀求突破，需有具耐性的投資者、以及足夠現金流讓公司投資，「幸運地我們兩者兼備」。他強調，克服這些條件後，讓員工發揮創新，便是決勝負關鍵，而這需要招募有才、認同公司文化的人，並給予回報。

科企陸續恢復舉行線下大型會議，Pure Storage早前於美國舉行有逾千人參加的Pure//Accelerate techfest年度會議。

交流更深 實體會面無可取代

疫情初期曾有不少討論指出，線上會面可代替線下活動，減少商務會議的需求。Giancarlo回應，「一開始我就不相信這些說法」。他指出，人們天生是社交動物，他自己近月走訪歐亞，比起每天花8至10小時遙距會議，就來得更精神奕奕。他相信，真人對話內容更豐富、交流更深刻，在商務角度上亦無可取代。「或許每個人會有差異，但只要一段時間後，人們的習慣最終會返回疫情前。」

不過，科企員工對遙距工作的渴求愈趨高漲，惟管理層反應有頗大落差，近日包括Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）更揚言，員工不願回辦公室便解僱。Giancarlo認為，著眼點在於居家工作下，團隊難以協作並建立工作文化。該企將在今夏推行的工作安排便針對此問題，由部門視乎工作需要，決定一星期可有多少天遙距運作，哪些日期則全員回辦公室，減輕對工作溝通的影響。他強調，這不能讓員工各自下決定。