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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

12/05/2022

新一代消費大軍崛起！抓緊大電商機遇！了解 Z 世代 3 大消費特徵：考慮品牌道德？較少網購哪一類商品？

#電商 #互動 #品牌 #購物 #數碼轉型 #網購 #個性化體驗 #數碼 #營銷 #消費模式 #Z世代
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  • Adrian Mak

    Adrian Mak

     

    掌舖 Boutir 內容營銷團隊成員。掌舖 Boutir 以亞洲為基地，提供一站式開網舖服務，協助商戶營運和發展網上業務。任何人只需數分鐘，即可透過掌舖手機應用程式，輕鬆建立擁有專業設計、兼與社交媒體完美結合的網舖，賺取網上訂單。目前掌舖總部設於香港，服務超過 10 萬名不同規模的商戶，商品和每月活躍消費者數目均以百萬計，現正積極拓展東亞南市場。

     

    電商教室

    本欄每周三更新

Photo: 由作者提供

　　針對世代，世界各地均有不同稱呼。Z 世代是歐美和大中華地區的主流用語，特指在 1990 年代末葉至 2010 年代前期出生的人。隨著 Z 世代相繼步入社會，他們逐漸成為新興主力消費族群。根據第一財經商業數據中心（CBNData）的《2020 Z 世代消費態度洞察報告》，中國 Z 世代年開支高達 4 萬億人民幣，其開銷佔全國家庭總開支約 13%，消費增速遠超其他年齡層。

 

（圖片由作者提供）

 

　　Z 世代擁有龐大的消費潛力，自然引起各地商戶的關注。到底這消費群有甚麼特徵和需要？現時品牌採用甚麼策略，嘗試吸納這消費群？以下這則報告，或能為大家帶來答案。

 

Z 世代 3 大消費特徵

 

　　去年 6 月，畢馬威中國、香港貨品編碼協會（GS1 Hong Kong）及滙豐聯合發表發佈第 5 版調查報告《零售新里程：大灣區全渠道發展展望》。調查訪問了香港和內地九個大灣區城市共 2,053 名消費者和 400 名零售業高級管理人員，當中 Z 世代消費者，即 18 至 24 歲的受訪者佔整體約 1／4。

 

　　調查發現，Z 世代消費者擁有以下 3 個特徵：

 

1. 重視數碼體驗

 

　　Z 世代從小接觸互聯網，電子產品已成為他們日常生活中不可或缺的一部分。針對香港 Z 世代消費者，調查發現：

 

●    76% 受訪者希望加強線上線下渠道之間的連繫

●    73% 受訪者期望能透過網上聊天系統快速得到有關貨品查詢的回應，並期望品牌商使用人工智能等科技，根據購物記錄和喜好風格篩選新產品

●    72% 受訪者期望在社交媒體平台上也能夠購買產品

●    69% 受訪者表示自己「精通手機」

●    61% 受訪者期望 AR 技術能夠幫助網上購物

●    60% 受訪者喜歡「無接觸」式購物

 

2. 留意品牌個性

 

　　調查亦指出，在受訪香港 Z 世代消費者中：

 

●    71% 表示會抵制無道德底線的品牌

●    71% 表示會對與本人社會價值觀一致的品牌感興趣

 

（圖片由作者提供）

 

3. 較少網購家品

 

　　調查還發現，不同年齡層的消費者喜歡網購的種類不同。香港 Z 世代消費者：

 

●    喜歡在網上購買衣服、護膚品、化妝品、數碼產品/電子器材、手袋/配飾

●    較少網購超市食品、消毒用品、家居用品（非食品類）、家電、保險產品、銀行產品/服務

 

（圖片由作者提供）

 

下一頁：8 成企業多加與 Z 世代互動

 

 

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