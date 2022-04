抓緊消費券商機！15個經營Instagram帳戶實用招數公開！網店業務大推動！

政府上星期派發第一期電子消費券,不少中小企早已做好 4 大準備,包括建立網店和開齊 4 大消費券收款服務,迎接消費券帶來的龐大機遇!其實,要抓緊消費券商機,提升網店流量和業績,商戶亦應加緊進行網上推廣,吸引更多潛在顧客到訪網店,甚至使用消費券購物。

談到網絡營銷,相信很多商戶都有在經營 Instagram 帳戶。參考 We are.Social 和 Hootsuite 今年 2 月發布的「DIGITAL 2022: HONG KONG」,Instagram 是港人三大常用的社交媒體之一,每月約有 66% 的香港網民使用 Instagram,反映 Instagram 是本港重要網上宣傳平台。

(圖片由作者提供)

不過,作為網店新手,各位未必懂得如何使用 Instagram 推廣業務。此時不妨參考由 Instagram 官方提供的營商指南《THE BUSINESS OF INSTAGRAM: HOW TO GROW AND SCALE YOUR SMALL BUSINESS》。指南從 3 個角度,分享共 15 個中小企經營 Instagram 帳戶的實用貼士!本文節錄了指南內容,供各位作為參考。

(圖片由作者提供)

建立知名度和社群

2020 年,Facebook 委託 Ipsos Marketing 進行一項研究,訪問超過 25,000 名來自美國、加拿大、日本等共 10 個國家、年齡介乎 18 至 64 歲的成年人,了解他們上網的習慣,發現 44% 受訪者強烈地將 Instagram 與「發掘本地或小眾品牌」這行為聯繫起來。

指南指出,中小企可以透過 Instagram,發佈不同內容引起粉絲的興趣之餘,亦可將它們變成廣告內容,讓各位接觸和發掘更多潛在顧客。指南還提供以下 5 個實用貼士,助各位建立品牌知名度和社群:

1. 設定 Instagram 商業帳戶,才能前往專為企業而設的專業管理中心,使用不同專屬功能,例如廣告工具

2. 邀請粉絲在 Instagram 分享用戶經驗和心得,並使用品牌專屬 Hashtag

3. 加強推廣表現較佳的 Instagram 貼文,並利用位置、興趣等條件設定受眾

4. 多與粉絲互動,例如回覆他們的留言和私訊,增加他們對品牌的信任

5. 利用連續短片(Reels)了解潮流趨勢之餘,亦可發揮創意,製作簡短而充滿娛樂效果的影片,讓粉絲看到品牌的獨特性;如想了解更多,歡迎閱讀 掌舖 Boutir 相關文章:【網絡營銷知識庫】Instagram Reels 簡介|利⽤短⽚宣傳商品、打響品牌知名度

(圖片由作者提供)

發掘更多潛在顧客

Facebook 亦在 2020 年委託 Ipsos 展開一個研究,於英國、法國、印度等共 9 個國家訪問合共 4,500 名、年齡介乎 18 至 50 歲的 Instagram 活躍用戶,發現 44% 受訪用戶每星期都會使用 Instagram 來購物。

指南建議,中小企可以不同形式在 Instagram 展示商品,例如在貼文加入商品標籤,助用戶發掘商品,和激發他們的購物意欲。針對發掘新顧客,指南作出以下 5 個建議:

1. 利用限時動態(Story)的發問和投票功能,以及 Instagram 洞察報告(Insights)了解粉絲的口味,然後發佈他們會喜歡的內容

2. 透過 Instagram 教育顧客,加深他們對品牌商品和服務的認識

3. 利用限時動態的貼紙(Sticker)功能,鼓勵粉絲採取行動,例如透過「連結」貼紙,助你將粉絲化為網店流量

4. 可使用 Instagram 不同介面分享品牌資訊和故事,例如:

● 限時動態:如粉絲發佈了限時動態並標註了品牌,各位可轉發相關內容;各位亦可主動發佈限時動態,鼓勵粉絲分享用家體驗和心得

● 連續短片:分享品牌幕後故事、向粉絲提供猶如置身實體舖的購物體驗,或是使用商品教學

● 直播功能:記得利用限時動態宣傳直播時,利用「倒數」貼紙為活動營造緊張感

5. 如正在經營實體舖,可使用「加強推廣貼文」功能,將位於指定範圍的潛在顧客設為受眾,助各位為店舖增加人流

(圖片由作者提供)

提升顧客購物意欲

根據《Meta Instagram Trends Research Study》,近 3 分之 2 Instagram 活躍用戶認為,Instagram 讓他們與品牌建立有意義的關係。指南指出,除了發佈令人著迷的內容,中小企亦可在 Instagram 提供優質顧客服務,從而鼓勵他們再次購物。如中小企想提升顧客購物意欲,甚至增加銷量,不妨參考指南以下 5 個建議:

1. 透過限時動態與粉絲互動時,亦可私訊(Direct)對方,有助粉絲建立對品牌的信心;各位可使用常見問題功能,助你節省回覆時間,提供優質顧客服務

2. 在 Instagram 刊登廣告時,可鼓勵潛在顧客透過 WhatsApp 或 Instagram 私訊功能聯絡品牌,讓他們購物之前,能夠解決與商品相關的疑難

3. 善用不同功能,例如語音訊息、相片分享等,有助促進品牌與顧客之間的溝通

4. 利用 Instagram 購物功能(Shopping),讓顧客無須離開 Instagram,都可取得商品詳情;如想了解更多,歡迎閱讀 掌舖 Boutir 相關文章:【網絡營銷知識庫】Instagram 購物功能 簡介|助你發掘潛在顧客、改善購物體驗

5. 上載商品目錄,然後在貼文、限時動態和連續短片加入商品標籤,助潛在顧客發掘商品







(圖片由作者提供)

總括而言,中小企要抓緊消費券商機,提升網店流量和業績,應多加進行網上推廣。如不懂如何使用 Instagram 推廣業務,不妨參考上述官方提供的營商指南,善用限時動態、連續短片、直播、私訊等功能,有助各位建立品牌知名度、發掘更多潛在顧客,甚至提升顧客購物意欲,為網店帶來更多生意。

順帶一提,如你是掌舖 Boutir 商戶,歡迎使用 Facebook 商務擴充套件(FBE 2.0) 和 數碼廣告自助功能 ,助你輕鬆在 Instagram 進行營銷。如有意了解更多,歡迎聯絡掌舖客服團隊:

FB Messenger / WhatsApp / Email

服務時間:

● 星期一至五:10:00 - 23:00

● 星期六、日、公眾假期:12:00 - 18:00