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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

12/04/2022

後疫情經濟發展不容忽視！如何促進潛力無限創科產業，讓香港經濟再起飛？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

 

　　第五波疫情對香港造成嚴重打擊，不但確診及死亡人數破新高，還令原本已逐漸復甦的香港經濟，再次陷入低潮，不少店舖停業或關閉，勞工市場亦急劇惡化，最新一期的失業率回升至4.5%，失業人數增至157,900人，預計短期內將繼續惡化。

 

　　面對嚴峻疫情，政府當前要務是緩解民困，新公布的《財政預算案》也提出多項扶助措施。但長遠而言，我們也不能忽略整體經濟發展，尤其是促進潛力無限的創科產業。

 

圖片：budget.gov.hk

 

　　要拓展創科實力，便須增加研發開支。特首曾提出要在本屆政府5年任期結束前，把本地研發（R&D）總開支相對GDP的比率倍升，即由0.73%增加至1.5%。可是，根據統計處最新的數字，截至2020年，香港的研發開支仍然只佔不足1% GDP，進展遠遠未如理想。反觀毗鄰的深圳，研發開支年年遞增，在2020年的投入佔GDP達5.46%，較之前一年大增14%。其實內地也受新冠疫情打擊，但整體研發投資依然強勁，單在2020年內地R&D總量已達GDP的2.41%，去年也微升至2.44%。即使香港能實現5年前的目標，與內地仍有距離，只能期望未來香港可以認真加把勁追落後。

 

　　至於扶持初創方面，政府應以深圳和外地的初創基金投資作參考。如挪威創新署在2020年對新興產業125億挪威克朗（約110億港元）的投資，以及深圳以市場方式運作、總規模100億人民幣（約123億港元）的「天使母基金」。前者每一挪威克朗可刺激1.5倍的投資，而旗下投資的初創企業（成立3年之內）的營銷在2020年增加了超過15%；後者據報已培育了「潛在獨角獸」（估值逾1億美元）56個、估值超過10億美元的「獨角獸」1個，足以推動深圳新經濟的發展。港府雖有提出會在「未來基金」的「香港增長組合」增配100億元，但如基金可設立類似的主要績效指標（KPI），並制定回報期和機制，不但有利市民監察成效，還對我們日後向外地輸出智慧城市服務有深遠影響。

 

　　因應疫情所需，政府確認生命科技的重要性，但卻明顯冷待人工智能、智慧城市和金融科技等三個範疇，欠缺平衡發展。如今次的預算案中，人工智能只屬發展生物科技的一部分；相對生命科技撥款100億，金融科技僅得1,000萬撥款，以資助新概念的驗證測試；至於「智慧城市」更隻字不提。然而，發展智慧城市如開發綜合數碼平台，可促進數據整合和信息互換，以提升城市的運作效率，更有利長遠的經濟發展。

 

　　誠然，要促進創科產業，關鍵是各界攜手合作，以達致協同效應。我建議當局採用互動地圖儀表板，一如政府新冠疫情儀表板般，把投資的行業和地區分布、投資金額和回報開誠報公，令施政透明度更高，這樣不但起著互相監督的作用，更符合數碼時代的管治之道，有利帶動香港在後疫情時代的新經濟起飛。

 

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