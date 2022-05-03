財富管理市場潛力大！財富管理機構如何借助科技實踐「以客戶為中心」目標？

財富管理市場潛力巨大，而擔當財富管理的發展則任重而道遠，個性化的金融投資需求龐大。財富管理業務如何應對挑戰，重塑自身的核心價值，如何借助科技賦能更好地滿足民眾的金融投資需求，從而進一步提升全社會金融資源配置效率，值得深入思考。

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新經濟下，投資者適當性管理是為投資者創造價值的基石：

（1）財富管理機構應加強KYC（Know Your Customer）建設,在深入瞭解客戶的基礎之上，建立對客戶風險承受能力、投資經驗、投資資金來源、生命週期變化等多維度信息標籤庫，為後續向投資人提供智能交互、智能匹配等服務打下堅實基礎。

（2）財富管理機構應著力打造自身投研和風控專業能力，在KYP（Know Your Product）端形成差異化競爭優勢。及時把握市場走勢，在梳理分析不同市場觀點的基礎之上，形成明確、專業的機構觀點供投資者參考。風控方面，財富管理機構應建立覆蓋投前、投中、投後的全方位風險管理體系，將傳統金融機構風控技術與科技手段相融合，為投資者構建「二次風控」屏障。

（3）在精準KYC、KYP的基礎之上，財富管理方不但可為投資者提供個性化、動態化、專業化的產品智能匹配服務，還可做到準確、及時地向投資者披露產品風險，並根據投資者喜好，為其提供定制化的投資者教育服務。當成功地為投資者和產品方創造價值後，財富管理方就可打造以自身為核心的理財生態圈。生態圈內，該財富管理方擁有最廣泛的產品供應合作方，最堅實的客戶基礎，故投資者可以更便捷地買到最合適自己的產品，產品方也可更為高效地募集到資金，形成多方互動的良性循環。生態圈的構建可幫助財富管理機構實現「資產與資金的精准匹配」這一核心目標，為提升資源配置效率，加強金融服務實體經濟做出貢獻。

在財富管理業務價值重塑的過程中，如何實現「以客戶為中心」，在控制服務成本的同時，提升服務效率，拓展服務半徑，是財富管理機構在面臨激烈競爭時需不斷思考的問題。借助科技賦能已是大勢所趨。如可借助大數據、人工智能等科技力量，對投資者進行360度精准畫像，從多個場景、多個維度瞭解投資者的基本情況、投資潛在需求、財務實力、風險偏好等，從而實現精准營銷、智能營銷。

數碼港首席公眾使命官陳思源曾表示︰「WealthTech是近年其中一個快速發展的金融科技範疇。有市場調查預計到2025年底，全球財富管理應用軟件的市場規模，將由2019年的近25億美元，增長超過1倍，至58億美元。WealthTech可降低財富管理服務的成本，提升理財產品開發及運作的效率，從而將服務門檻降低，讓更多客戶可以較低成本購買個人化投資產品，及享受財富管理建議，滿足在不同階段的投資需要，同時有助金融機構擴大客戶群。而數碼港社群擁有不少出色的WealthTech企業，隨著跨境理財通的開通，相信將為它們帶來進一步的發展機遇。」

數碼港培育初創企業StevTech 推出廣東話智能理財顧問，用戶可以廣東話語音記帳，再由系統利用人工智能分析消費習慣，按用戶定下的理財目標。

另一培育初創AQUMON的方案針對缺乏時間或理財知識的人士，利用演算法和人工智能，幫助金融機構和個人用戶，選擇成本更低和更多元化的投資產品，輕鬆進行合適的資產配置。而針對股票投資者，數碼港培育初創LORA Technologies 研發人工智能引擎，能夠分析股票圖表、財務報表等市場數據，再根據用戶的投資偏好，推薦適合的股票，並在合適時機自動進行股票交易。

除了零售投資者，企業Moonfare 透過科技平台讓高淨值人士和家族辦公室以較低門檻，投資由團隊挑選的頂級私募基金，它亦與私人銀行及其他財富管理機構合作，讓有關機構能為客戶提供頂級私募基金的機會。

綜上所述，資管新規為財富管理機構的發展掀開了嶄新的一頁。誰可以在行業變革中盡快重塑自身核心價值，堅持不懈地提升專業實力，積極利用科技力量提升服務效率、降低服務成本，誰就能在資管新時代以昂首之姿迎接更加精彩紛呈的行業大發展。財富管理機構應以「為投資者提供更優質的金融服務，為實體經濟提供更充足的金融資源」為己任，不斷探索，努力實踐。