虛擬偶像早已流行？實體產品科技化？從書展、動漫節觀察5大潮流文化現象！

「創新、創意、創業」是一種尋求突破的開拓精神，「創意」是一種帶有藝術元素、追求美好的思維方式，而「創業」就是一個身體力行的具體行動。在今日的香港，「創新、創意、創業」所代表的精神和意義都是至關重要的，為香港經濟持續發展和社會和諧進步帶來新動力。

其實，只要宏觀全球國家，我們都可以看到科創正在為經濟帶來新動力。所以有人說，未來國與國之間、地區與地區之間的競爭，將會是一場「科技發明」和「創新能力」的大比拼。

「香港書展」和「動漫節」剛剛完滿結束，每年這個時候，都可以見到香港潮流文化的趨勢，今年也不例外，發現有些現象，值得分享。

（圖片由作者提供）

V-Tuber 早已流行

先說「動漫節」，最熱鬧當然是「港漫動力」的15本作品，搶盡市場焦點，盡顯實體漫畫的魅力！不過，同場出現的V-Tuber，一樣贏盡掌聲和歡呼聲！原來，近年在日本有一隊虛擬樂隊，可以說是紅透半邊天，只不過，在香港沒有太多傳媒報道，一時之間，尚未知道他們在香港的受歡迎程度。在今次的「動漫節」之中，大會邀請了Fulgur Ovid及 Uki Violeta 兩位，親臨香港，在會場上和大家見面、互動。而當他倆在大螢幕上出場的時候，他們的fans早已來到，我們才發現，他們早已擁有大量追隨者！也許，虛擬偶像早已流行，只是我們未曾察覺而已！

實體產品亦在科技化

今年書展，人流達85萬人次，氣氛頗為熱鬧，只可惜主題欠奉，有人稱入場是為了買 倪匡前輩 的作品，其實，他的小說及文集早已出版，各大書店賣了很多年，根本無須在書展購買。

據其中一位資深作家黃獎表示：「留意到今年還是有些新趨勢的，新的出版走向精品化，賣點是增加收藏價值。有幾位創作人成立了「香港文創互動發展協會」，目的是把創作商品化。」

協會的發言人 陳美濤 說：「往日，創作人的目標，局限於出版一本書，當書的銷量有限制，就很難發展下去。我們希望創作出來的東西，可以充份發揮，衍生出不同的商品，創作就更有生命力了。」

這個說法，和所謂的 IP Management 很接近，舉一個例，香港作家 黃獎 創作了一系列的「一筆畫」，首先，利用先進的數碼印刷，印製《領悟一筆》精裝畫集，這種技術，可以用於小批量的生產，故此，能夠製成三個不同主題的封面，分別在不同的場合發售，吸引不同的目標顧客。

（圖片由作者提供）

商品化，就當然不限於印刷，聯會繼續物色合作夥伴，夥拍了牛仔時裝專家DENIMPLAY 2，利用電腦繡繪的技術，製作了四款 Tee裇。原來，現在的「電繡」，已經可以做到半立體的效果，繡上一條幼繩，把「一筆畫」的特色，充分表達出來。由此看來，我們追求科技上的發展，除了在元宇宙中尋求突破，也可以在實體經濟發展。

（圖片由作者提供）

另外，「香港文創互動發展協會」又和插畫家阿Hey合作，把他的創作用在清酒的包裝盒上，用AR效果，經手機看，會見到櫻花飄降的浪漫場面。

數碼港行政總裁任景信曾表示︰「數碼科技猶如為藝術家提供一系列全新的顏料和素材，讓他們透過科技應用，以嶄新的形式表達藝術意念，同時可以與欣賞者有更多互動，相信可以激發藝術家的創意，為欣賞者帶來前所未有的藝術體驗。另一方面，數碼科技亦為藝術界提供新的傳播渠道，讓作品以不同的形式更廣泛地接觸到大眾，不但有利藝術普及化，亦能提供數碼化的藝術品交易方式，促進藝術產業發展。」

加強觀眾參與度

現今藝術創作不再是創作者獨尊，不少藝術家都嚮往與受眾交流，讓他們表達對作品的想法，甚至共同創作，例如擅長延展實境技術的 XR Dom，提供混合現實藝術創作工具，藝術家可在現實生活背景上創作 3D 繪畫，再通過 XR Dom 的技術，創造一個超四維藝術創作空間，參與者可以佩戴混合實境（MR）眼鏡自由瀏覽和參與創作。而幻意堂製作則提供舉辦互動展覽的方案，利用 MR 等技術，參觀者只要戴上 MR 眼鏡，便擁有沉浸式的展覽體驗，甚至可以與藝術作品互動。

全新藝術載體 擴闊創作空間

除了為現有的藝術創作形式注入新元素，數碼科技亦可以成為新的藝術載體，讓藝術家以新媒介創作。

創作，作品與展示的環境結合，甚至因應環境變化，帶給欣賞者不同的感受。推動藝術普及化 營造可持續創作環境科技除了提供新的創作工具。

鼓勵創科界與藝術界合作

數碼港未來將繼續推動社群內的科技企業和初創，與文化藝術界合作。

香港需要有一個更加多元化、更能夠與時代接軌的經濟體系。